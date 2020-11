Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten

Bergen

Am 05.11.2020 gegen 11:05 Uhr kam es auf der K26 zwischen Bergen und Niederhosenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer geriet nach ersten Erkenntnissen aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem PKW eines 28-jährigen aus dem Kreis Birkenfeld. Dieser wurde hierbei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Einbruch

Kirchheimbolanden

Zwischen dem 04.11.20, 13:00 h und dem 05.11.20, 10:00 h wurde in der Schloßstraße in ein Rohbau eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Haustür des Anwesens auf und gelangten so zu der unbewohnten Dachgeschoßwohnung. Dort waren Werkzeuge gelagert. Die hochwertigen Werkzeuge wurden entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Beleidigungen, Bedrohungen und Schläge gegen Polizeibeamte der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach – Mannheimer Straße

Am 04.11.2020 gegen 18:30 Uhr wurde in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach von Zeugen ein Betrunkener gemeldet. Dieser konnte von den eingesetzten Beamten der PI Bad Kreuznach auf dem Boden liegend angetroffen werden und sollte der ärztlichen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung zugeführt werden. Der 39 Jahre alte Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach beleidigte die Einsatzkräfte der Polizei daraufhin permanent und äußert Suizidgedanken. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen schlägt der Tatverdächtige nach den eingesetzten Beamten und trifft eine 22 Jahre alte Polizeibeamtin mit einem Rucksack am Kopf. Diese wird durch den Schlag leicht verletzt, kann ihren Dienst aber fortsetzen. Dem Aggressor, welcher weiterhin Bedrohungen gegen die Polizisten ausspricht, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen und er wird aufgrund seiner suizidalen Äußerungen in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Gegen ihn werden mehrere Strafverfahren eröffnet.

Auffälliger PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bad Kreuznach

Am Mittwoch, 04.11.2020, gegen 19.48 Uhr meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass im Bereich B428/Schwabenheimer Weg ein auffälliger PKW-Fahrer unterwegs war. Der Fahrer fiel auf, weil er teilweise Schlangenlinien fuhr, grundlos abbremste und dann wieder beschleunigte. Im Bereich der Bahnunterführung sei es laut Zeugen zu einem gefährlichen Fahrmanöver gekommen. Hier wäre es beinahe mit einem entgegenkommenden SUV zu einem Zusammenstoß gekommen. Letztendlich konnte der PKW im Bereich Hungriger Wolf angetroffen werden. Bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille, sowie einen positiven Drogentest (Kokain). Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der ausländische Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen der auffälligen Fahrweise werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirn

Am 04.11.2020 wurde im Zeitraum zwischen 14:45 und 17:00 Uhr ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand der Schulstraße geparkter weißer VW Caddy am vorderen rechten Fahrzeugeck beschädigt. Der Schadenverursacher entfernte sich nach seinem mutmaßlich missglückten Ein- oder Ausparkvorgang von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.