Verdächtiger Geruch

Kaiserslautern (ots) – Während einer Personenkontrolle in der Fruchthallstraße

fiel den eingesetzten Polizeibeamten bei einem 25-Jährigen ein verdächtiger

Geruch auf. Darauf angesprochen, händigte der Mann eine kleine Tüte aus. Auf ihr

war ein Cannabisblatt aufgedruckt, wenige Gramm des Rauschgifts befanden sich in

dem Tütchen. Die Droge wurde sichergestellt. Den 25-Jährigen erwartet ein

Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. |erf

Unfall: Fahrer schläft ein

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger ist am Mittwoch während der Fahrt hinterm

Steuer seines Lieferwagens eingeschlafen. Der Mann verursachte am Vormittag in

der Merkurstraße einen Unfall. Er kollidierte mit seinem Fahrzeug gegen eine

Verkehrsinsel. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Transporter entstand

Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 4.000 Euro schätzt. Weil der

Lieferwagen nicht mehr fahrbereit war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt. |erf

Verdächtige Männer fallen auf

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer sind am Mittwochnachmittag im Keltenweg

aufgefallen. Sie gaben sich gegenüber einer 70-jährigen Anwohnerin in der Straße

als Vodafone-Mitarbeiter aus.

Gegen 14:10 Uhr erschienen die Männer bei ihr, um den Telefonanschluss zu

überprüfen. Die Anwohnerin gewährte ihnen Zutritt zu ihrem Keller. Die Männer

prüften den Telefonanschluss und gaben an, auch die Feuchtigkeit im Keller

messen zu müssen. Dies kam der Anwohnerin seltsam vor. Als die vermeintlichen

Vodafone-Mitarbeiter gehen wollten, funktionierte der Fernseher nicht mehr. Die

70-Jährige rief die Beiden zurück und diese setzten alles wieder instand und

verließen das Haus fußläufig in unbekannte Richtung.

Bei einem der zwei Männer handelt es sich um einen circa 1,85 bis 1,90 Meter

großen Mann mit schwarzen, leicht gelockten Haaren. Der zweite Mann soll

ungefähr 1,80 bis 1,85 groß sein. Er hatte einen Mitarbeiterausweis vorgezeigt.

Beide hätten normale Straßenkleidung angehabt.

Aufgrund der Personenbeschreibung der Dame konnten ähnliche Meldungen in der

Umgebung in Verbindung gebracht werden. Ebenfalls gegen 14 Uhr wurde einer der

Männer in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Auch hier soll er sich als

Vodafone-Mitarbeiter ausgegeben haben.

In Morlautern wurden gegen 16 Uhr verdächtige Männer gemeldet, die sich als

Vodafone Mitarbeiter ausgaben. Sie fertigten mit einem Computertablet Fotos in

der Straße an. Unterwegs waren die Männer mit einem grauen Audi A5.

In allen drei Fällen suchte die Polizei die Gebiete ab, konnte die Personen aber

nicht ausfindig machen. Hinweise darauf, dass sich die Männer strafbar gemacht

haben könnten, liegen aktuell nicht vor. Weil aber nicht auszuschließen ist,

dass Langfinger mögliche Einbruchsziele ausbaldowerten bitte die Polizei darum:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Achten Sie darauf, dass Ihre Haus-

und Wohnungstür immer verschlossen ist. Bevor Sie jemanden unangemeldet

hereinlassen, vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei der Institution, von

welcher der Unbekannte behauptet zu sein, ob diese tatsächlich einen Mitarbeiter

entsandt haben. Suchen Sie sich die Telefonnummer aus dem Telefonbuch selbst

heraus und wählen Sie die Nummer selbst. Im Zweifel informieren Sie immer die

Polizei. Weitere Informationen und Verhaltenstipps finden Sie unter

https://www.k-einbruch.de/ |elz

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Landstuhl (ots) – Ein Mehrfamilienhaus brannte heute (Donnerstag, 5. November

2020) im Tannensteig in Landstuhl.

Kurz nach 6 Uhr wurde der Brand bemerkt. Sofort rückten Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei aus. Von den acht Bewohnern erlitten fünf eine

Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Darunter ein

9-jähriger Junge, der schwer verletzt wurde. Er wird in einer Spezialklinik

behandelt.

Die Brandursache ist nicht geklärt. Für die Ermittlung der Brandursache wurde

ein Gutachter beauftragt. Auch die Schadenshöhe kann aktuell nicht beziffert

werden. Das Haus dürfte derzeit nicht mehr bewohnbar sein. Die Ermittlungen

dauern an. |elz

Steinpoller touchiert – Streit eskaliert

Katzweiler (ots) – Nachdem am späten Mittwochabend in der Ortslage eine

63-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Steinpoller eines Wohngrundstücks gefahren

ist, eskalierte die Situation. Zwei Anwohner wurden auf den Unfall aufmerksam.

Die Fahrerin und die Anwohner gerieten miteinander in Streit. Der 63-Jährigen

wird vorgeworfen, die Anwohner beleidigt zu haben. Nachdem die Frau einen

Angehörigen verständigte, kam dieser vor Ort. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen übernahm er das Steuer des Wagens und fuhr mit der 63-Jährigen weg,

dabei verletzte der Mann die beiden Anwohner. Ohne sich um die Leichtverletzten

zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Ermittlungen nach den Flüchtigen

führten die Polizei an die Adresse der 63-Jährigen. Die Frau konnte dort

angetroffen werden. Wie sich herausstellte war sie alkoholisiert. Die Beamten

gehen davon aus, dass die 63-Jährige in betrunkenem Zustand gegen den Poller

gefahren ist. Die Verdächtige machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht

Gebrauch. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie blickt einem Strafverfahren

entgegen. Auch ihr Angehöriger muss wegen seines Fahrmanövers mit einem

Verfahren rechnen. |erf

Teurer Reinigungstrupp verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Eine 68-Jährige hat am Mittwoch eine Firma mit der

Reinigung ihres Hofs, dem Dach ihres Hauses und der Terrasse beauftragt. Man

einigte sich auf einen Preis von 2.000 Euro – gegen Vorkasse. Die 68-Jährige

bezahlte. Am Vormittag machte sich ein Reinigungstrupp ans Werk, zur Mittagszeit

legten die Arbeiter eine Pause ein. Nach der Mittagspause ließen sich die

Arbeiter dann allerdings nicht mehr blicken. Am Telefon hatte man seitens der

Firma mutmaßliche Ausreden parat, warum die vereinbarten Leistungen nicht

vollständig erbracht wurden. Man versprach an einem anderen Tag nochmal zu

kommen. Die 68-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige wegen

des Verdachts des Betrugs. |erf

Auf falsche Microsoft-Mitarbeiter heringefallen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 55-Jähriger ist am

Mittwoch auf falsche Microsoft-Mitarbeiter hereingefallen. Er wurde um 500 Euro

betrogen.

Der Mann erhielt einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter, der

einen Schaden an seinem PC beheben wollte. Der 55-Jährige nahm das Angebot an

und bezahlte mittels Google Pay-Karten insgesamt 500 Euro. Eine Gegenleistung

erhielt er dafür nicht. Ebenfalls stellte sich heraus, dass sein PC völlig

schadenfrei ist.

Deshalb warnt die Polizei: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen

Sie auf! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Erlauben Sie keinen fremden

Menschen den Zugriff auf Ihren Computer. Lassen Sie nur bekannte,

vertrauenswürdige Personen auf ihren Rechner zugreifen, die sie selbst

beauftragt haben. Bezahlen Sie nicht im Voraus. Microsoft-Mitarbeiter werden Sie

nie unaufgefordert anrufen. Erstatten Sie Anzeige bei Polizei, via Online-Wache

im Internet unter https://s.rlp.de/ow oder persönlich auf einer

Polizeidienststelle. |elz

Eis eingesteckt – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine 26-Jährige wird verdächtigt, am Mittwoch in einer

Tankstelle in der Mainzer Straße ein Eis aus der Tiefkühltruhe genommen und

gestohlen zu haben. Die Frau packte das Eis in eine Tasche und verließ den

Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Polizisten fanden später nicht nur das Eis in

der Tasche der 26-Jährigen, sondern auch Drogen. Die Verdächtige hatte

Amphetamin in geringer Menge einstecken. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Neben einer Anzeige wegen des Verdachts des Landediebstahls, blickt die

26-Jährige nun auch einem Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz entgegen. |erf

Vermisste 56-Jährige aufgefunden

Weilerbach – Kreis Kaiserslautern (ots) – Seit Mittwochmorgen wurde eine 56

Jahre alte Frau aus Weilerbach vermisst (wir berichteten

Am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr haben Passanten die Vermisste in einem

Waldgebiet in der Nähe von Weilerbach aufgefunden und die Rettungskräfte

verständigt. Die Frau war stark unterkühlt und wurde ärztlich versorgt. Der

Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Hintergründe

ihres Verschwindens sind bislang nicht bekannt. |mhm.

Vermisstensuche

Weilerbach (ots) – Am späten Mittwochabend kam es am Ortsrand von Weilerbach zum

Einsatz eines Polizeihubschraubers.

Grund war die Suche nach einer 56-jährigen Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz.

Die Vermisste verließ vermutlich bereits am Mittwochmorgen das Haus von

Verwandten in Weilerbach und könnte sich in einer psychisch bedingten hilflosen

Lage befinden.

Ein Suchhund nahm die Spur der Vermissten auf und verfolgte diese bis zu einem

Waldstück bei der Sportanlage Weilerbach. Die Absuche des Waldstücks mit dem

Polizeihubschrauber und der Rettungshundestaffel Kaiserslautern blieb allerdings

erfolglos.

Die Vermisste ist 160 cm groß und könnte noch mit einem Schlafanzug bekleidet

sein. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email unter

kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.|PvD