Landau: Die Polizei-News

Betrunken in die Baustelle gefahren (siehe Foto)

Landau/B10 (ots) – Am Mittwoch 04.11.2020, befuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer gegen 19:45 Uhr die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens von der A65 kommend. Im Baustellenbereich kam der VW-Fahrer infolge Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit dem rechten Vorderreifen im Graben hängen. Die Airbags am VW lösten aus, der Fahrer trug lediglich leichte Schürfwunden davon.

Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Da die Baustellenbeschilderung durch den Unfall großflächig beschädigt wurde, wurde die Straßenmeisterei Landau hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Alkoholisiert am Steuer

Landau (ots) – Aufgrund extremer Schlangenlinienfahrt und deutlich überhöhter Geschwindigkeit war am Dienstagabend ein 51-jähriger Autofahrer dem Ordnungsamt der Stadt Landau im Bereich der Rheinstraße aufgefallen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Autofahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.