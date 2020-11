Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

Winden/L 548 (ots) – Am Mittwoch 04.11.2020 gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L 548 zwischen Kandel-Minderslachen und Winden zu einer Verkehrsgefährdung. Während die Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta einen BMW X1 überholte, habe der Überholte beschleunigt und das Überholen erschwert. Die 27-jährige Fiesta-Fahrerin sei von dem BMW-Fahrer auch zwei Mal durch Verminderung der Geschwindigkeit ausgebremst worden. Anschließend habe der BMW ein Fahrzeug überholt und sei so knapp wieder eingeschert, dass der Überholte bremsen musste, um einen Unfall zu verhindern.

Danach soll der BMW-Fahrer wieder beschleunigt und kurz vor einer Kurve bei durchgezogener Linie und trotz Gegenverkehr erneut überholt haben. Der 28-jährige Fahrer konnte in Bad Bergzabern einer Kontrolle unterzogen und die Personalien festgestellt werden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche von dem braunen 1er BMW zwischen Minderslachen und Winden überholt bzw. gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Schulwegkontrolle

Lingenfeld (ots) – Am Mittwochmorgen 04.11.2020 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Schulwegkontrollen in Lingenfeld durch. Zwischen 07:40 Uhr und 8:15 Uhr wurde der Verkehr vor der dortigen Grundschule überwacht. Dabei musste festgestellt werden, dass zwei Kinder nicht vorschriftsgemäß gesichert waren. Zudem wurden an drei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.