Randalierer in Supermarkt gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein unbekannter Mann randalierte am Mittwoch (04.11.2020) zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr in einem Supermarkt in der Saarlandstraße. Hierbei trat er einer Frau in den Unterleib. Als dies das Verkaufspersonal mitbekam, erteilten sie ihm ein Hausverbot, dem er nur widerwillig nachkam. Hierbei entbrannte ein Streit zwischen zwei Angestellten und dem Mann. Auch einer Angestellten trat er daraufhin in den Unterleib. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Angestellte wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei sucht zudem die Frau, die zu Beginn mit dem Unbekannten in Streit geriet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt – Unfallbeteiligter flüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 04.11.2020 gegen 19:45 Uhr stürzt ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der Brunckstraße. Grund für den Sturz soll ein Autofahrer gewesen sein, welcher sich vor dem Motorradfahrer einordnete und stark bremste. Der 27-Jährige fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf und stürzte. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Motorradfahrer oder den entstandenen Schaden zu kümmern. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte das flüchtige Fahrzeug ermittelt werden. Ermittlungen zu dem Fahrer dauern derzeit noch an.

20-Jährigen angefahren

Ludwigshafen (ots) – Ein 20-Jähriger wurde am Dienstag (04.11.2020) von einem Pkw erfasst und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann war gegen 6.40 Uhr zu Fuß in der Maudacher Straße unterwegs, als er die Straße überqueren wollte. Hierbei erfasst ihn ein 48-Jähriger mit seinem Pkw.

Durch den Aufprall zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrraddieb gestellt

Ludwigshafen (ots) – Ein 56-Jähriger stahl am Mittwoch (04.11.2020) gegen 20.15 Uhr ein Fahrrad, das im Bereich der Oderstraße abgestellt war. Um das Fahrrad zu entwenden knackte er das Fahrradschloss. Der Diebstahl wurde von Zeugen beobachtet und sofort der Polizei gemeldet.

Aufgrund der Personenbeschreibung stellten Polizeibeamte kurze Zeit später den Täter mit dem gestohlenen Fahrrad in unmittelbarer Nähe. Das sich Verdacht des Drogenkonsums ergab, wurde der 56-Jährige auf eine Dienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.