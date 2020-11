Betriebserlaubnis durch technische Veränderung an Fahrzeug erloschen

Speyer (ots) – 04.11.2020, 19:50 Uhr – Eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige leitete die Polizei am Mittwochabend 04.11.2020 gegen einen 19-jährigen Fahrer eines Mercedes ein. Bei der Verkehrskontrolle des Schifferstädters in der Wormser Landstraße stellten die Polizeibeamten an seinem Fahrzeug fest, dass die vorhandenen Felgen/Reifenkombination nicht im Fahrzeugschein eingetragen war und zudem Distanzscheiben verbaut waren, ohne dass hierfür eine Abnahme nachgewiesen werden konnte. Durch diese technischen Veränderungen ist die für das Fahrzeug erteilte Betriebserlaubnis erloschen.

Opel-Fahrer händigt bei Verkehrskontrolle gefälschten Führerschein aus

Speyer (ots) – 04.11.2020, 10:15 Uhr – Am Mittwoch 04.11.2020 gegen 10:15 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Paul-Egell-Straße auf einen Opel aufmerksam, in dem ein Mitfahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle und der Verwarnung des Mitfahrers händigte der Fahrer eine polnische Fahrerlaubnis aus, welche sich aufgrund mehrerer Merkmale als eine Fälschung herausstellte.

Der Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurden deshalb sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung erwartet den 38-jährigen Fahrer aus Baden-Württemberg nun auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.