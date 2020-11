Darmstadt

24-Jähriger von Unbekannten geschlagen – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannte Gründen ist ein 24-jähriger Mann am Mittwochabend (4.11.) von einem noch unbekannten Täter in der Ruthsstraße niedergeschlagen worden. Dabei erlitt der Angegriffene eine leichte Kopfwunde, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Frankfurter gegen 19 Uhr auf seinen Kontrahenten gestoßen, der sich zusammen mit sechs weiteren Begleitern im Bereich der Parkanlage aufhielt.

Nach der Handgreiflichkeit flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt.

Er wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben.

Zum Zeitpunkt der Tat war der Flüchtende mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet.

Hinweise zu der beschriebenen Person nehmen die Beamten von der Ermittlunsggruppe-City in Darmstadt entgegen (Rufnummer 06151/969-0).

Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Darmstadt (ots) – Am Mittwochabend 04.11.2020 gegen 19 Uhr haben ungebetene Besucher versucht, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Büdinger Straße zu gelangen. Bei ihrem Vorhaben, die Balkontür aufzuhebeln, verursachten sie einen Schaden von mindestens 800 Euro. Glücklicherweise hielt die Tür stand und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Geldbörse bei Besichtigungstermin gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Unter dem Vorwand eine Couch kaufen zu wollen haben sich zwei bislang noch unbekannte Täter am Dienstagnachmittag 03.11.2020 gegen 16 Uhr, Zugang zu einer Wohnung in der Bismarckstraße verschafft. Die Wohnungsinhaber hatten zuvor die Couch über ein Internetverkaufsportal inseriert und ahnungslos einen Termin zur Besichtigung mit den Tätern ausgemacht. Doch wie sich herausstellen sollte, hatten es die Kriminellen weniger auf die Couch, sondern vielmehr auf Wertgegenstände in der Wohnung abgesehen. Nachdem sie die Räume, ohne den vereinbarten Kauf verließen, fehlte die Geldbörse der Bewohner.

Täterbeschreibung:

Bei dem Duo handelte es sich um eine etwa 20 bis 22 Jahre junge Frau mit kräftiger Statur, bei einer Größe von circa 1,63 Meter und ihrem zirka gleichaltrigen Komplizen. Die Täterin hatte schulterlange, dunkelblonde Haare. Sie trug eine Winterjacke. Ihr etwa 1,65 Meter großer Begleiter war von “sehr schlanker” Statur und hatte kurze, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Beide Personen sprachen Deutsch.

Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist und die Hinweise zu der Identität der Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (K24), in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Darmstadt-Dieburg

Tierhilfeverein im Visier Krimineller – Kripo ermittelt

Weiterstadt (ots) – Am Dienstag 03.11.2020 hatten es Kriminelle auf einen Tierhilfeverein in der Straße “Im Wasserlauf” abgesehen. Am Mittwochmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 2 Uhr und 7.15 Uhr eingrenzt. In diesem Zeitraum verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen.

Dabei fiel den Unbekannten Münzgeld in Höhe von rund 200 Euro in die Hände.

Neben dem Einbruch in das Gebäude gerieten zudem zwei Spendenboxen des Vereins, die außerhalb auf dem Gelände befestigt sind, in das Visier der Kriminellen. Beide Behälter waren zum Tatzeitpunkt leer und wurden bei dem Öffnungsversuch stark beschädigt.

Ob das aktuelle Geschehen mit dem Einbruch in ein Tierheim in Gernsheim nur wenige Tage zuvor in Verbindung stehen könnte (wir haben berichtet), ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, entgegen.

Ungebetener Besucher in Wohnung – Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Ein ungebetener Besucher hat am Mittwochnachmittag (4.11.) die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße heimgesucht. Nach kurzer Abwesenheit der Bewohner waren die Spuren des Unbekannten gegen 14 Uhr entdeckt und die Polizei informiert worden. Gewaltsam hatte der Kriminelle die Tür aufgebrochen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge machte er keine Beute. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Zigarettenautomat aufgeschnitten – Wer hat etwas bemerkt?

Otzberg (ots) – Auf einen Zigarettenautomaten in der Hassenröther Straße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (3.11.), 18 Uhr und Mittwochmorgen 4.11.2020 gegen 10 Uhr abgesehen. Die Kriminellen schnitten die vordere Wand des Behälters auf und entwendeten eine noch nicht abschließend bekannte Anzahl Zigarettenpackungen.

Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen beobachtet werden?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Weißer Mazda CX 5 gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein auf einem Stellplatz in der Buchenstraße geparkter weißer Mazda CX 5, geriet in der Nacht zum Donnerstag (05.11.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Einer der Täter öffnete nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst auf nicht bekannte Weise die Fahrzeugtür des Wagens, während anschließend ein Begleiter des Mannes mit dem Mazda davonfuhr.

An dem Fahrzeug im Wert von über 40.000 Euro sind die Kennzeichen GG-MH 232 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Festfahrung eines Gütermotorschiffes auf dem Main

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Rüsselsheim (ots) – Heute gegen 17.30 Uhr fuhr sich ein mit Düngemittel beladenes Gütermotorschiff auf dem Main, Höhe Main km 7,8 Ortslage Rüsselsheim, auf Talfahrt fest. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet das Gütermotorschiff dort hinter die rote Fahrwassertonne. Außerhalb der Fahrrinne blieb das Schiff im sandigen Untergrund stecken.

Durch Stauung der Haltung der Schleusengruppe Eddersheim / Kostheim bekam das Schiff wieder Wasser unter dem Kiel und kam frei. Es entstanden keinerlei Schäden.

Das Wasser-und Schifffahrtsamt genehmigte die Weiterfahrt; die Unfallaufnahme erfolgte durch die Wasserschutzpolizei Wiesbaden. Die übrige Schifffahrt wurde nur geringfügig beeinträchtigt.

Kreis Bergstraße

Polizei nimmt 27-jährigen Exhibitionisten fest

Viernheim (ots) – Am Mittwochmittag (04.11.) hat eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 13 Uhr die Polizei alarmiert und den Mann gemeldet, der in der Industriestraße auf einer dortigen Bank lag und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Sofort herbeigeeilte Polizeistreifen nahmen den Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest. Der 27-Jährige wird sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen nach Einbrüchen in mehrere Kellerabteile gesucht

Lampertheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (04.11.) in mehrere Kellerabteile zweier Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Am frühen Mittwochmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der ungebetenen Gäste in einem Anwesen in der Maldegemstraße. Hier waren die Kriminellen in fünf verschlossene Kellerparzellen eingedrungen.

Auch in dem Mehrfamilienhaus in der Händelstraße waren die Täter aktiv, hier waren drei Kellerverschläge in ihrem Visier. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest.

Aufgrund der Vorgehensweise und zeitlichen sowie räumlichen Nähe gehen die Ermittler der Polizei in Lampertheim von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zur beiden Taten werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Roller aus Innenhof entwendet

Bürstadt (ots) – Nach dem Diebstahl eines Rollers im Laufe des Mittwochs (04.11.) haben die Beamten der Polizei in Lampertheim die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 5.30 Uhr und 16 Uhr wurde das Kraftrad der Marke Piaggio aus dem Innenhof eines Anwesens in der Keltenstraße entwendet.

Der Roller mit dem amtlichen Kennzeichen HP-VH 58 hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Zeugen mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Verbleib des Kraftfahrzeuges nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Streife nimmt 22-Jährigen vorläufig fest und stellt über 50 Gramm Marihuana sicher – Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Dealer

Bensheim (ots) – Eine Streife der Polizeistation Bensheim hat am Mittwochabend (04.11.) einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm über 50 Gramm Marihuana sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kam das Rauschgiftkommissariat der Heppenheimer Kripo auch dem mutmaßlichen Dealer auf die Schliche.

Gegen 22.45 Uhr fiel der Polizeistreife der 22 Jahre alter Bensheimer im Bereich eines Spielplatzes in der Karl-Kreuzer-Straße auf. Bei einer anschließenden Überprüfung rannte er unvermittelt davon und versuchte in Richtung Hohenweg zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. Der vermeintliche Grund für sein Verhalten fanden die Beamten in seiner Umhängetasche. Hier stießen sie auf 54 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Festgenommene auf die Wache gebracht. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen durch das Kommissariat 34 der Heppenheimer Kriminalpolizei kamen die Fahnder auch dem mutmaßlichen Dealer auf die Spur. Durch die Staatsanwaltschaft wurde daraufhin ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des tatverdächtigen 18-Jährigen erwirkt. Am frühen Donnerstagmorgen (05.11.) durchsuchten Drogenfahnder das Anwesen in Bensheim und stellten hier insgesamt 100 Gramm Marihuana sowie verkaufsfertig verpackte Plomben mit Kleinstmengen der Droge sicher. Die Kriminalbeamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels ein.

Kriminelle nutzten geöffnetes Schlafzimmerfenster

Biblis (ots) – Ein geöffnetes Schlafzimmerfenster hat am Donnerstagmorgen (5.11.) Kriminellen den Einstieg in einer Wohnung eines Dreifamilienhauses in der Straße Gänsau geebnet. Während die Wohnungsinhaber zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr gemütlich am Frühstückstisch saßen, suchten die Täter ungefragt das Schlafzimmer nach Wertsachen ab. Um sicher zu gehen, dass sie bei ihrem kriminellen Treiben nicht gestört werden, schlossen sie die Tür von innen ab. Mit einer Schmuckschatulle samt Inhalt im Wert von etwa 2.000 Euro konnten sie fliehen.

Im Verdacht stehen zwei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Ein Anwohner sah das Duo, wie sie gegen 9 Uhr aus Richtung des Tatortes weggegangen waren. Laut dem Zeugen war einer von ihnen hellhäutig und mit einer beigen Jacke begleitet. Sein Begleiter soll dunkelhäutig gewesen sein und kurze krause Haare haben.

Wer hat die Männer noch beobachtet und kann Näheres zu ihnen sagen? Alle Hinweise zu ihnen nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

