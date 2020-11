Wohnungseinbruch endet ohne Beute, Hofheim, Diedenbergen, Am Sonnenhang, Montag, 02.11.2020, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 04.11.2020, gegen 17:00 Uhr

(däu)Zwischen Montagnachmittag und dem frühen Mittwochabend drangen unbekannte Täter in die Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses im Hofheimer Ortsteil Diedenbergen ein. Den Ermittlungen nach, am Haus in der Straße „Am Sonnenhang“, überwanden sie zunächst den Gartenzaun und näherten sich dann dem Anwesen. Wie die Polizei außerdem feststellte, warfen die Einbrecher mit einem Stein ein Loch in eine Fensterscheibe, um durch dieses an den Fenstergriff zu gelangen. Somit konnte das angegangene Fenster geöffnet werden und die Täter gelangten in die Einliegerwohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet, so dass es bei dem Einbruchsschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro blieb. Zeugenhinweise nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192 / 2079 – 0) entgegen. Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang, leicht erreichbare Fenster und Fenstertüren immer mit einem zertifizierten abschließbaren Griff auszustatten.

Angriff auf 23-Jährigen – Polizei sucht Zeugen, Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz, Dienstag, 03.11.2020, 13:30 Uhr

(däu)In Kelkheim sucht die Polizei drei Männer, welche bereits am Dienstag gegen 13:30 Uhr einen 23-jährigen Mann geschlagen haben sollen. Der Geschädigte verbrachte seine Mittagspause auf einer Sitzbank zwischen einem Supermarkt und dem dazugehörigen Getränkemarkt in der Straße „Am Marktplatz“, als ihn, nach Aussage des Geschädigten, plötzlich drei Personen von hinten angegriffen und geschlagen hätten. Dem 23-Jährigen gelang es, in den Supermarkt zu entkommen. Verletzungen trug er nicht davon. Die Angreifer trugen neben schwarzen Sturmhauben auch schwarze Jogginghosen. Alle drei sollen 1.80-1.85 Meter groß, zwei von ihnen muskulös und einer schlank gewesen sein. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

Fahrräder aus Garage gestohlen, Hattersheim (Main), Bergstraße, Dienstag, 03.11.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 04.11.2020, 12:00 Uhr

(däu)Gleich vier Fahrräder wurden in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag aus einer Garage in Hattersheim entwendet. Die unbekannten Täter stiegen zunächst über den Grundstückszaun des Anwesens in der Bergstraße und drangen dort durch eine unverschlossene Seitentür in die Garage ein. Aus der Garage entwendeten sie dann die Fahrräder, darunter auch ein hochwertiges blau-weißes Mountainbike der Marke Cube. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192 / 2079 – 0) entgegen.

Pkw Einbrecher gescheitert, Hochheim, Massenheim, Friedensstraße, Mittwoch, 04.11.2020, 00:00 Uhr bis 08:50 Uhr

(däu)Einen nicht mehr alltäglichen Einbruchsversuch in ein Cabriolet erlebte die Polizei im Hochheimer Ortsteil Massenheim. Am Mittwoch, zwischen Mitternacht und 08:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Friedensstraße mittels Draht den heutzutage kaum noch verbauten Verriegelungsknopf der Fahrerseite nach oben zu ziehen und so die Tür zu öffnen. Hierfür präparierten die Unbekannten einen Draht, um die Fahrzeugtür zu öffnen. Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Den Draht konnte die Polizei noch am Tatort sicherstellen. Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

59-jährige Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Kelkheim, Gagernring, Mittwoch, 04.11.2020, gegen 18:20 Uhr

(däu)Mittwochabend wurde eine 59-jährige Kelkheimerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 56-jähriger Audifahrer, aus Richtung Hornau kommend, wollte vom Gagenring an der abknickenden Vorfahrtsstraße Gagenring / Pestalozzistraße in Richtung Hornauer Straße abbiegen. Hierbei übersah er die aus der Pestalozzistraße kommende vorfahrtsberechtigte 59-jährige Polofahrerin und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht, Hattersheim, Okriftel, Rossertstraße, Mittwoch, 04.11.2020, 10:15 Uhr

(däu)Am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr kam es in der Rosserstraße in Okriftel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einem hohen Sachschaden. Eine 40-jährige Porschefahrerin fuhr die Rossertstraße in Richtung Main, als ihr ein schwarzer PKW Skoda entgegenkam. Als beide Fahrzeuge sich gegenseitig passierten, streifte die Porschefahrerin einen neben ihr geparkten Kia, während der unbekannte Skodafahrer seine Fahrt fortsetzte. An dem Porsche und dem Kia entstand ein gemeinsamer Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Im Angel, Mittwoch, 04.11.2020, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(däu)In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr verursachte ein bislang noch unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Verkehrsunfall in Hofheim und flüchtete im Anschluss daran. Ersten Ermittlungen nach touchierte der gesuchte Fahrer mit seinem Fahrzeug einen in der Straße „Im Angel“ geparkten grauen 5er BMW beim Ein- oder Ausparken und verursachte so den Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Verkehrsunfallflucht im Hinterhof eines Wohnhauses, Kelkheim, Fischbacher Straße, Dienstag, 03.11.2020, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 04.11.2020, 21:20 Uhr

(däu)Ein weißer Audi A5 wurde in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochabend in einem Hinterhof in der Fischbacher Straße in Kelkheim bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Der beschädigte Audi stand ordnungsgemäß geparkt auf einem privaten Stellplatz, als dieser vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug touchiert wurde. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

Gartengeräte aus Hütte gestohlen, Eschborn, In der Flosset, Sonntag, 01.11.2020 bis Mittwoch, 04.11.2020, 10:00 Uhr

(däu)Auf diverse Gartengeräte in einem Schuppen einer Kleingartenanlage in Eschborn hatten es Einbrecher in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch abgesehen. Die Diebe betraten das Gelände in der Straße „In der Flosset“ und entfernten auf einer Parzelle das Vorhängeschloss der dortigen Gartenhütte. Aus dieser entwendeten sie eine Kabelrolle, eine Motorsense, einen Rasenmäher sowie eine Heckenschere. Wie genau die Täter das Vorhängeschloss überwanden, konnte bislang nicht geklärt werden. Hinweisgeber und weitere mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.