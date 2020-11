Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen – SIEHE FOTO

Feuerwehr Wiesbaden

In den Abendstunden kam es an der Kreuzung „Kahle Mühle“ zu einem Unfall mit mehreren Verletzen zwischen einem Rettungswagen und einem Pick Up.

Am heutigen Abend kam es zeitgleich zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Leider war auch ein Unfall mit einem Rettungswagen darunter. Bei diesem Unfall befand sich ein Rettungswagen mit einem Patienten auf dem Weg in eine Wiesbadener Klinik. An der Kreuzung Erich-Ollenauer-Str. und Schiersteiner Str. kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Bei diesem Unfall überschlug sich der beteiligte PKW. Durch die Leitstelle wurden direkt mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Einsatzleitung Rettungsdienst und die Feuerwehr an die Einsatzstelle entsandt. Vor Ort mussten insgesamt 5 Patienten versorgt und auch in Wiesbadener Kliniken gefahren werden. Momentan ist die Kreuzung durch die Unfallaufnahme der Polizei immer noch voll gesperrt. Zur Ursache des Unfalls und zur Höhe des Schadens kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage gemacht werden.

Noch während dieser Einsatz in der Hochphase lief, wurde in Hessloch eine Rauchentwicklung aus einem Kellerraum gemeldet. Hier wurden direkt die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Zum Glück stellte sich dieser Einsatz als kleinere Einsatzstelle heraus, die schnell abgearbeitet werden konnte. On Top kam noch ein brennender Müllbehälter im Klarenthal dazu.

Warnung vor Taschendieben! Ort: Wiesbaden, Neugasse, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, zwischen 15.55 Uhr und 16.30 Uhr

(akl) In den letzten beiden Wochen haben Taschendiebe in der Wiesbadener

Innenstadt immer wieder ihr Unwesen getrieben. Im gesamten Innenstadtbereich,

insbesondere aber in der Fußgängerzone, wurden bisher rund zwei Dutzend Fälle

polizeilich registriert. Die Spielarten der Taschen- und Trickdiebe sind

bekannt, führen aber leider immer wieder zum Erfolg.

Zuletzt wurde am Dienstag zwischen 15.55 Uhr und 16.30 Uhr einer 69-jährigen

Wiesbadenerin in der Neugasse aus ihrem Rucksack die Geldbörse entwendet. Eine

Frau, die sich verdächtig in ihrer Nähe aufgehalten habe, wurde mit 30 Jahren

und 180 cm Größe mit kräftiger Statur beschrieben. Sie habe dunkle Haare mit

einem Zopf gehabt und schwarze oder graue Bekleidung getragen.

Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen auf seine Wertsachen

und Geldbörsen aufzupassen. Bei Gedränge sollten Sie besonders auf Taschendiebe

achten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in den

Rucksack oder die Außentaschen der Bekleidung, sondern sollten dicht am Körper

in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Die Handtasche

sollte verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt

getragen werden. Ein kurzer Moment der Ablenkung kann nämlich ausreichen, um

Wertsachen unbemerkt zu entwenden. Einige Geschädigte erinnerten sich nur an

einen Zusammenstoß mit einem Unbekannten.

Die Polizei warnt immer wieder vor Handtaschendieben, die nur auf eine günstige

Tatgelegenheit warten, um Beute zu machen. Weitere Hinweise zur Vermeidung von

Trick- und Taschendiebstählen gibt es auch im Internet unter

www.polizei-beratung.de.

Zeugen und Hinweisgeber von Taschen- und Trickdiebstählen können sich

telefonisch mit der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Auto, Ort: Wiesbaden, Föhrer Straße, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 04.11.2020, 07.15 Uhr

(akl) Von Dienstag auf Mittwoch wurden aus einem geparkten blauen Dacia ein

Laubbläser und drei Schlüsselbunde entwendet. Das Fahrzeug wurde am Dienstag

gegen 16.00 Uhr in der Föhrer Straße abgestellt. Am Mittwoch wurde gegen 07.15

Uhr festgestellt, dass das Auto auf unbekannte Weise geöffnet und durchsucht

worden war. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der

Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Zweimal Körperverletzung wegen Parkplatzstreitigkeiten, Ort: Wiesbaden, 2.

(akl) In der Weißenburgstraße kam es am Mittwoch gegen 07.25 Uhr zu

Streitigkeiten über die Parksituation auf einem gemeinsam genutzten

Privatparkplatz. Im Verlauf dessen soll eine 33-jährige Minifahrerin ihre 49

Jahre alte Kontrahentin mit dem Fahrzeug leicht angefahren haben. In der

Karl-Böhm-Straße wurde der Streit um einen Parkplatz handfest. Nachdem ein

55-jähriger Mann aus Glachau seinen PKW parkte, beanspruchte ein 83-jähriger

Anwohner den Parkplatz für seinen Gebrauch. Als der Glauchauer das Fotografieren

seines Autos zu verhindern versucht habe, sei er von dem Senior mehrfach ins

Gesicht geschlagen worden. Gegen den 83-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen Körperverletzung eingeleitet.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Ort: Wiesbaden, Am Ruhwehr, Zeit: Mittwoch, 04.11.2020, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr

(akl) Bei einer Unfallflucht in der Straße „Am Ruhwehr“ ist am Mittwochabend

zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr ein Sachschaden von 9.000 Euro entstanden. Ein

blauer Jaguar S-Type mit ausländischem Kennzeichen befuhr die Straße „Am

Ruhwehr“ in Richtung Fondetter Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort stieß er gegen einen geparkten roten Peugeot, der durch die Wucht des

Aufpralls auf einen weißen Volvo geschoben wurde. Der unbekannte2.

Unfallverursacher flüchtete unter Zurücklassung seines Fahrzeugs von der

Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener

Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Auf die Fahrbahn gelaufen, Ort: Mainz-Kastel, Rampenstraße, Zeit: Mittwoch, 04.11.2020, 07.35 Uhr

(akl) Ein 13-jähriges Kind aus Mainz-Kastel ist am Mittwoch in der Rampenstraße

bei einem Unfall verletzt worden. Gegen 07.35 Uhr befuhr eine 47-jährige

Wiesbadenerin mit ihrem schwarzen BMW die Rampenstraße in Richtung

Theodor-Heuss-Brücke. Der Junge wollte die Rampenstraße in Richtung Rheinufer

überqueren und stieß dabei mit dem BMW zusammen. Aufgrund der zugezogenen

Verletzung musste er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Verstoß gegen Corona-Richtlinien – Personengruppe des Marktes verwiesen, Geisenheim, Chauvignystraße, Mittwoch, 04.11.2020, gegen 18:30 Uhr,

(ka)Eine insgesamt achtköpfige Personengruppe hat am Mittwochabend versucht,

gemeinsam einen Lebensmittelmarkt in Geisenheim zu betreten und dabei gegen die

geltenden Corona-Richtlinien verstoßen. Der Filialleiter des Lebensmittelmarktes

in der Chauvignystraße rief gegen 18:30 Uhr Streifenbeamte der Polizeistation

Rüdesheim zur Hilfe, da sich eine Gruppe von insgesamt acht Personen aus

unterschiedlichen Haushalten ohne Mund-Nase-Bedeckung und ohne Einhalten des

Mindestabstands in die Geschäftsräume begab. Aufgrund von Beschwerden anderer

Kunden verwies der Leiter der Filiale die Gruppe aus dem Markt. Dieser

Aufforderung kamen die Personen im Alter zwischen 48 und 66 Jahren nur

widerwillig nach und versammelten sich daraufhin vor dem Eingangsbereich. Die

herbeigerufenen Streifenbeamten stellten schließlich die Identitäten aller

Beteiligten fest. Aufgrund der diversen Verstöße gegen die geltende

Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, wurden gegen alle acht

Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 04.11.2020: Grundstücke von ungebetenen Gästen aufgesucht, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 04.11.2020, gegen 11:00 Uhr,

(ka)Nachdem gestern über unbekannte Täter berichtet worden ist, die zwei

Grundstücke in der Liebigstraße in Bad Schwalbach aufgesucht hatten, konnte am

Mittwochmorgen ein Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen werden. Gegen

11:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizeistation Bad

Schwalbach und gab an, eine Person im Bereich der Bahnhofstraße gesichtet zu

haben, die im Zusammenhang mit den beiden Taten in der Liebigstraße stehen

könnte. Anhand der Personenbeschreibung und der genauen Ortsangabe durch den

Zeugen, konnten die Einsatzkräfte den 39-Jährigen Tatverdächtigen zeitnah

festnehmen. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde zwecks weiterer polizeilicher

Maßnahmen auf die Dienststelle in Bad Schwalbach verbracht. Bei der Durchsuchung

konnten die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel auffinden, weshalb sich der

39-Jährige strafrechtlich wird verantworten müssen. Ob es sich bei dem Mann um

den gesuchten Täter der beiden Einbrüche in der Liebigstraße handelt, ist nun

Gegenstand der Ermittlungen.

Trickdiebe im Lebensmittelmarkt erfolgreich, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 03.11.2020, 12:10 Uhr bis 12:40 Uhr,

(ka)Eine 64-Jährige ist am Dienstagmittag in Bad Schwalbach mutmaßlich von

Trickdieben bestohlen worden. Die Frau befand sich in der Zeit von 12:10 Uhr bis

12:40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße, als sie von einer ihr

unbekannten Frau angesprochen worden sein soll. Mutmaßlich im Zuge dieses

Gesprächs, entwendete eine weitere Person die Geldbörse der 64-Jährigen. Neben

Bankkarten und persönlichen Dokumenten hat die Geschädigte auch den Verlust von

Bargeld in dreistelliger Höhe zu beklagen. Den Angaben der 64-Jährigen soll sie

von einer ca. 50 bis 55 Jahre alten Frau mit fränkischem Akzent angesprochen

worden sein. Die Frau habe grau meliertes Haar und einen hellblauen Anorak

getragen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.