Driedorf: Jugendliche werfen Ast auf Fahrbahn

(ots) – Am Samstag (31.10.2020) um 21:20 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem schwarzen Audi A4 auf der Weilburger Straße in Richtung Münchhausen. In Höhe des Spielplatzes wurde plötzlich ein Ast auf die Straße geworfen. Trotz einer Vollbremsung des Audi-Fahrers krachte er in den Ast. Der aus Driedorf stammende Autofahrer sah zwei Jugendliche flüchten.

Der Schaden am A4 beläuft sich auf 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des “Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr”.

Hinweise zu den Jugendlichen erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dietzhölztal-Ewersbach: Fensterscheibe eingeworfen

Mit einem Stein haben Unbekannte eine Scheibe des Mehrfamilienhauses in der Hallstraße eingeworfen. Der Schaden an der doppelverglasten Fensterscheibe beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise zu den unbekannten Vandalen, die zwischen Montag (02.11.2020), 12:00 Uhr und Dienstag (03.11.2020), 12:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Leun-Stockhausen: Metallzaun beschmiert – Polizei sucht Zeugen

Auf einer Länge von 10 Metern beschmierten Unbekannte zwischen Montag (02.11.2020) und Dienstag (03.11.2020) einen Metallzaun in der Bahnhofstraße. Mit grauer Farbe brachten die Vandalen mehrere Hakenkreuze, die Schriftzüge “NSDAP” und “88” an. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße und dem dahinterliegenden Wirtschaftsweg aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

