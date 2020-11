Auseinandersetzung mit Pfefferspray – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 1 der Kasseler Polizei nach Zeugen, die am Montagnachmittag in einem Einkaufcenter in der Kasseler Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem 41-jährigen Mann gesehen und möglicherweise auch mit ihren Handys gefilmt haben. Da es hinsichtlich der körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Pfefferspray eingesetzt wurde, unterschiedliche Angaben der beiden Beteiligten gibt, erhoffen sich die zuständigen Ermittler zur Aufklärung des Falls, Hinweise durch Augenzeugen zu erhalten.

Wie die eingesetzte Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, waren sie um 17:45 Uhr zu der handfesten Auseinandersetzung in das Einkaufszentrum am Königsplatz gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen stand eine Menschentraube im Erdgeschoss des Centers um die beiden am Boden liegenden Kontrahenten, die durch die Beamten sofort getrennt wurden.

Nach Schilderung des 38-jährigen Sicherheitsmitarbeiters hatte er in dem 41-Jährigen einen geflüchteten Ladendieb vom vergangenen Wochenende wiedererkannt und war dem Mann aus diesem Grund gefolgt. Hierbei soll ihn der mutmaßliche Ladendieb plötzlich angegriffen haben, woraufhin er sich mit dem Einsatz des Pfeffersprays zur Wehr gesetzt habe.

Der 41 Jahre alte Mann aus Kassel erklärte den Polizisten, dass ihm der Detektiv in dem Einkaufszentrum grundlos gefolgt sei und völlig unvermittelt das Reizgas ins Gesicht gesprüht habe. Er erlitt eine Augen- und Atemwegsreizung, weshalb ihn Rettungskräfte anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus brachten.

Da die Auseinandersetzung offenbar durch mehrere Personen gesehen und möglicherweise auch gefilmt wurde, die kurz nach Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort waren, suchen die ermittelnden Beamten nun nach diesen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

35-Jährigem droht nach Parfümdiebstahl Untersuchungshaft – Hinweise auf geflüchteten Komplizen erbeten

Kassel-Bettenhausen (ots) – Untersuchungshaft droht einem 35-Jährigem, der am Mittwochabend 04.11.2020 beim Parfümdiebstahl in einer Drogerie im Kasseler Stadtteil Bettenhausen erwischt wurde. Der offenbar gewerbsmäßig stehlende und wohnsitzlose Mann aus Kasachstan, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Seinem bislang unbekannten Komplizen gelang hingegen die Flucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Mittäter geben können.

Erwischt hatten den mutmaßlichen Dieb, den sie bereits aus einem vergangenen Ladendiebstahl kannten, zwei Mitarbeiter der Drogerie in der Leipziger Straße. Sie hatten gegen 18:20 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächte mehrere Parfümflakons im Gesamtwert von knapp 750 Euro in eine Tüte steckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, konnten die Mitarbeiter den 35-Jährigen festhalten. Allerdings gelang dem unbekannten Komplizen, der zwischenzeitlich die Tüte mit dem Diebesgut übernommen hatte, unerkannt die Flucht.

Es soll sich um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit Gesichtsmaske und einer grauen Mütze gehandelt haben, der eine dunkle Jacke, eine Jeans und braune Lederschuhe trug.

Die hinzugerufene Streife des Polizeireviers Ost nahm den 35-Jährigen fest und brachte ihn bis zur Vorführung beim Haftrichter in eine Gewahrsamszelle. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige mit Diebstählen seinen Lebensunterhalt und seine Drogensucht finanziert.

Wer Hinweise auf den unbekannten Mittäter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

