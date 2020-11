Metropolchronicles Schicksalswochenende für Deutschland – Zeit es zu beenden – 05.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Am Samstag ist es soweit. In Leipzig startet die größte Demonstration gegen die BRD-Verwaltung. Sehr viele Menschen, Gruppen, Bewegungen und Organisationen haben sich zusammengeschlossen um ein deutliches Zeichen zu setzen und ein Signal an die restliche Welt zu senden.

Sie alle eint der Wunsch nach einem geordneten, souveränen Staat mit einer Führung, die mit den Menschen lebt und agiert. Damit werden Angst und Drohungen bald der Vergangenheit angehören. Das Leid, das man den Menschen und den Unternehmen zufügt muss ein Ende haben.

Die Veranstalter haben durch das Motto „Zeit es zu beenden“ ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. So lautet auch die Botschaft an die Alliierten, die immer noch für alles was hier bei uns geschieht die Verantwortung tragen.

Im Vorfeld haben viele bekannte Gesichter aus YouTube und Telegram ihre Unterstützung öffentlich gemacht. In entsprechenden Trailern auf sozialen Plattformen demonstrieren sie bereits vor Samstag die Geschlossenheit.

Wir haben uns mit einem Menschen getroffen, der seit Monaten im Hintergrund mitorganisiert. Er war bereit uns über den Samstag Informationen zu geben.

Redaktion: Was passiert am Samstag in Leipzig?

Das Treffen in Leipzig ist für alle Menschen. Jetzt betrifft es uns Alle. Die politische Ausrichtung spielt keine Rolle. Es geht nicht um Spaltung. Ob Links, Rechts oder Mitte – Alle sind aufgerufen ein gemeinsames Zeichen zu setzen.

Q hat es uns immer wieder gesagt: WWG1WGA – Where we go one we go all. Es geht nur gemeinsam für eine freie souveräne Welt. Wenn wir sehen, wie die Trumpwahl „abgesagt“ wurde, dann sehen wir in welchem perfiden System wir dumm und gefangen gehalten werden. Nur weil wir uns vermeintlich frei bewegen oder einkaufen können ist das noch lange keine Freiheit.

Um genau diese Freiheit zu erreichen, ist es notwendig dass wir Alle als Menschen gemeinsam auf die Straße gehen und klar machen: Jetzt ist Schluß! Zeit es zu beenden!

Die oberste Priorität für uns ist friedlich zu bleiben. Alles was mit Mistgabeln und Fackeln beendet wurde, war nicht werthaltig und schlecht für die Menschen.

Redaktion: Was ist das Ziel der Veranstaltung

Wir wollen den Menschen unvoreingenommen die Situation im Land erklären. Viele wissen, dass etwas nicht stimmt und da setzen wir an.

Redaktion: Wann beginnt die Veranstaltung?

Es beginnt um 13 Uhr. In der Innenstadt ist die Hauptbühne auf dem Augustusplatz und es gibt 4 weitere Bühnen im Ringbereich.

Redaktion: Was erwartet die Menschen?

Natürlich die Leipziger Gastfreundschaft … 😉

Es wurde im Hintergrund enorm viel organisiert. Das ist eine Wahnsinnsleistung, was da auf die Beine gestellt wurde. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die Bewegung „Mitteldeutschland steht auf“. Es wird ein interessantes Programm mit hochkarätigen Rednern geboten. Das sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich dazu äußern, wie sie die Sache hier sehen. Von den Organisatoren ist eine klare Meinungsbekundung gewollt: Zeit es zu beenden!

Redaktion: Kannst du noch Tipps zur Anreise geben?

Fahrt in jedem Fall zeitig los und richtet euch auf ein langes Wochenende ein.

Redaktion: Gibt es noch Übernachtungsmöglichkeiten?

Es gibt im näheren Umfeld und in Halle sicherlich noch Möglichkeiten in kleinen Pensionen zu übernachten.

Redaktion: Ist geklärt, ob die Demo abgesagt werden kann, weil die Touristik verboten ist?

Es gibt eine Aussage der Sozialministerin von Sachsen die feststellte, dass die Teilnahme an einer Demonstration keine touristische Aktivität darstellt. Somit dürfen Hotels und Pensionen belegt werden. Es kann niemand verhindern, dass Hotels gebucht werden.

Ein großes Motel in der Innenstadt hat trotzallem sämtliche Buchungen storniert. Sie hätten Angst vor Gewaltexzessen. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Für die Sicherheit ist in hohem Maße gesorgt.

Redaktion: Deine Einschätzung zur US-Wahl. Wie wird es am Samstag aussehen?

Ich will an dieser Stelle Hajo (Hans-Joachim Müller – Tageskorrektur und Denkwerk) zitieren, der mehrfach sagte, dass die US-Wahl nicht stattfinden wird. Dies wurde immer mißverstanden. Da muss man sagen, der alte Man hatte recht.

Redaktion: Dann hoffen wir, dass wir Euch mit diesem Aufruf ebenfalls unterstützen

Einen Hinweis habe ich noch: Diese Veranstaltung ist unpolitisch und ohne Beflaggung. Mit einer Ausnahme: Das orange-schwarz gestreifte Band des heiligen Georg ist willkommen. Alle Partrioten wissen damit etwas anzufangen. Und die Menschen fühlen sich nicht bedroht.

Der Tag passt. Der Ort passt. Es wird ein paar Überraschungen geben. Wir haben alles im Griff und freuen uns nun in Leipzig am 7.11. auf ganz Deutschland.

Hinweis der Redaktion:

Wir sind während des gesamten Wochenendes für Euch im Einsatz. Metropolnews/Metropolchronicles berichtet über alle Vorgänge in und um Leipzig.

Informationen und falls notwendig Sofortmeldungen erhaltet ihr über unseren Telegramkanal: t.me/metropolchronicles

Der offizielle Trailer zu Leipzig – Anschauen lohnt sich – Gänsehaut garantiert