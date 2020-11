Karlsbad: Verlängerung des individuellen Laufens beim Karlsbader Volkslaufes bis 29. November

Karlsbad – Mit Blick auf die Schließung aller öffentlicher und privater Sportanlagen sowie der Einstellung des Trainingsbetriebs im Amateursport bleibt im November einzig das individuelle Sporttreiben noch möglich. Daher haben sich die Leichtathleten des SV1899 Langensteinbach nach Abstimmung mit der Gemeinde Karlsbad dazu entschlossen, die ursprünglich bis 8. November geplante Zeitspanne für individuelles Laufen auf den Strecken des Karlsbader Volkslaufes bis 29. November 2020 zu verlängern. So können alle über die kommenden Tage hinweg auf den Strecken an ihren persönlichen Zeiten arbeiten.

Wer noch keine Startnummer besitzt, kann sich auf www.svl-leichtathetik.de registrieren und entweder an den Wochenenden zwischen 9 und 11 Uhr zur Abholung ans Stadion kommen oder sich die Startnummer kontaktlos zusenden lassen. Mit der Startnummer kann jeden Tag aufs Neue gelaufen werden. Die jeweils beste Zeit bleibt am Ende in der Ergebnisliste stehen. Selbstverständlich ist ein Laufen auf den ausgeschilderten Strecken auch ohne Startnummer und Erfassung der Zeit möglich. Beim Laufen gelten die Einschränkungen für das individuelle Sporttreiben im Freien, so dass maximal 2 Personen oder ein Haushalt gemeinsam laufen können.

ADMEDES Pforzheim führt Firmenwertung an

Seit 18. Oktober sind die Strecken des Karlsbader Volkslaufes für alle Laufbegeisterten geöffnet. Individuell oder in nach den Regeln der Corona-Verordnung möglichen kleinen Gruppen kann an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr am SONOTRONIC Sportpark gestartet werden. Rund 400 Läuferinnen und Läufer haben in der ersten Woche eine Startnummer erworben, mit der im genannten Zeitraum auch mehrfach gelaufen werden kann. In die abschließende Ergebnisliste geht die jeweils beste gelaufene Zeit ein.

Das Konzept des SVL ermöglicht bei allen derzeit auch für den Sport geltenden Einschränkungen einen Wettbewerb – zwar nicht wie in den vergangenen Jahren gewohnt mit Zuschauerkulisse und Livemusik im Stadion, aber dennoch als Vergleich mit anderen oder auch mit der eigenen Bestmarke, die ja bis zum ursprünglich geplanten Termin des Laufes am 8. November noch verbessert werden kann.

Ermöglicht hat dieses Format das SRH-Klinikum Karlsbad. Als Namensgeber des SRH 10km-Laufes hat der Gesundheitspartner des SVL auch in diesen herausfordernden Zeiten seine Unterstützung zugesagt und so die Voraussetzung geschaffen, dass über drei Wochen eine feste Zeitnahme installiert werden konnte. Start und Ziel sind auf dem Fußweg vor dem Stadion – zur korrekten Erfassung der Zeit sollte über den am Boden aufgebrachten Aufkleber gelaufen werden.

Für mitlaufende Schulklassen hat die Sparkasse Karlsruhe erneut Geldpreise für die Klassenkasse ausgelobt. Durch die Verschärfung der Corona-Verordnungen ist ein Mitlaufen in Klassenstärke nur im Rahmen des Sportunterrichts möglich. Daher gehen hier auch Ergebnisse in die Wertung ein, die bis 8. November individuell erzielt wurden.

Für Vereine, Gruppen und Firmen gibt es eine Wertung nach meistgelaufenen Kilometern. Hier liegt nach einer Woche bei den Vereinen der Lauftreff des SVL vorne. Die Firmenwertung wird von der ADMEDES GmbH in Pforzheim angeführt.

Informationen rund um den Lauf gibt es auf www.svl-leichtathletik.de – hier kann man sich auch anmelden und die aktuellen Ergebnisse einsehen.