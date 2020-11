Metropolchronicles Q-Anon Deutschland zur US-Wahl: Die Falle ist aufgestellt – 05.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Ja, es ist alles ganz simpel. Alles ist nach Plan gelaufen. Trump hat aller Voraussicht nach einen erdrutschartigen Sieg erzielt, der natürlich und das wurde im Vorfeld schon gesagt, so nicht öffentlich herauskommen darf.

Jedenfalls nicht aus Sicht der Demokraten, also der Demonkraten, Satanisten Deepstate, Big Brother, Kabale oder wie ihr sie auch bezeichnen möchtet.

Deswegen versuchen sie gerade, wie erwartet, die Wahlen zu stehlen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Glück bisher ohne Ausschreitungen oder große Terrorattentate. Es dreht sich jetzt darum, die ganzen Ergebnisse zu manipulieren und das wird ihnen nicht gelingen.

Es ist wie ein Honeypot, den die Patrioten aufgestellt haben, um der ganzen Welt und jetzt erstmal dem amerikanischen Volk zu zeigen, wie extrem die Satanisten die Ergebnisse manipulieren und in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten manipuliert haben.

Es ist ein Schauspiel, das sich gerade abspielt. Nicht umsonst wurde der Supreme Court, wie bereits mehrfach gesagt, umgebaut. Die Patrioten haben eine 6:3 Mehrheit und jetzt wird ganz in Ruhe richtig schön vorgeführt, wer auf der falschen Seite ist.

Alle kommen ans Licht. Mich persönlich würde es nicht wundern, wenn das noch ein bisschen länger dauert, weil man mit dieser Wahl den Satanisten diesen Futtertrog hingestellt hat und sie sollen jetzt erstmal alle schön zur Futterstelle kommen und sich offenbaren.

Deshalb wird es aus meiner Sicht keinen Sinn machen, wenn man jetzt schon nach einem Tag sagt „Ätschibätsch“ wir nehmen euch den Futtertrog wieder weg. Sondern man lässt diese Falle noch stehen und wird nach und nach in Ruhe, aber zielstrebig das ganze Land aufräumen.

Und bis zu diesem Zeitpunkt können die „Geschäfte und Aktivitäten“ von Trump weitergehen. Insofern ist alles in bester Ordnung und läuft komplett nach Plan.

Deswegen genießt die Show, entspannt euch. und „Vertraut dem Plan“ – Where we go One we go All.

Die deutschen Aufklärer, haben einen Superjob gemacht

Ich bin der Meinung die Performance der deutschen Aufklärer der Telegramm-Community war extrem gut.

Auch in YouTube und überall sonst wo man so reingeschaut hat, haben alle einen tollen Job gemacht.

Es wurde ein sehr hohes Level erreicht. Das ist unheimlich schön zu sehen. Es wurde nicht übereinander hergezogen. Alle haben an einem Strang gezogen und das ist natürlich eine fantastische Sache.

Leipzig 7.11

Gerade im Hinblick auf den kommenden Samstag in Leipzig, wo natürlich jeder für sich selbst entscheiden muss, ob er hinfährt.

Wir müssen sehen, dass wir dieses Land so gut es irgendwie geht, selbst retten und dass ein sehr positives Signal von diesem Samstag in Leipzig in die Welt hinaus gesendet wird.