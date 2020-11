Verkehrsunfall durch freifahrenden Anhänger (siehe Foto)

Edenkoben/A65 (ots) – Am Mittwochmorgen 04.11.2020 gegen 08:00 Uhr kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der rechten Spur auf der A65 an der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein Anhänger, welcher mit einem Baustellenbagger beladen war, kam in der Auffahrt zur A65 aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und riss sich vom Zugfahrzeug.

Der Anhänger sowie der Bagger kamen nach rechts von der Fahrbahn in den Graben ab und mussten mittels Kran geborgen werden. Bei dem Unfall kam es zu Sachschäden an der Leitplanke sowie an dem verselbständigten Anhänger und dessen Ladung.

Bettler unterwegs

Kirrweiler (ots) – Anwohner aus Kirrweiler meldeten eine Frau sowie einen Mann, die von Haus zu Haus ziehen und um Geld betteln würden. Trotz intensiver Nachschau konnte das Paar nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten soll die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde wurde in Kenntnis gesetzt.

Mit Handy am Ohr erwischt

Edenkoben (ots) – Zwei LKW-Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, weil sie gestern Morgen (03.11.2020) in der Luitpoldstraße einer Streife aufgefallen waren, als sie während der Fahrt telefonierten.

Die Polizei warnt: Im Straßenverkehr muss sich jeder Autofahrer auf den Straßenverkehr konzentrieren. Schon kleinste Momente der Unaufmerksamkeit reichen, um schwere Fahrfehler zu begehen oder sogar einen Unfall zu verursachen. Experten gehen davon aus, dass sich die Unfallgefahr durch das Telefonieren am Steuer um das Fünffache erhöht, beim Tippen einer Textnachricht sogar um das Zehnfache.

Diebstähle aus Autos

Insheim (ots) – Auf unverschlossene Autos hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in Insheim abgesehen. Nach bisherigen Ermittlungen wurden insgesamt neun unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. In 6 Fällen wurde Bargeld und eine Geldbörse entwendet.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit in Insheim Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06341/2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.dezu melden.

Unsere Tipps! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Verschließen Sie ihr Fahrzeug, wenn sie dieses abstellen.

Zwei Pkw-Fahrer unter Drogenfluss

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Gleich zwei Pkw-Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen, nachdem sie in Schweigen-Rechtenbach am Dienstag 03.11.2020 gegen 11:45 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden und in beiden Fällen der Verdacht bestand, dass sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt haben.

Die 20-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Neben einer Geldbuße ist das Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot bedroht.