Sachbeschädigung an einer Glasvitrine

Frankenthal (ots) – Durch den Geschädigten wird mitgeteilt, dass die Glasvitrine, welche sich vor seinem Verkaufsgeschäft in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 4, befindet, durch bislang unbekannte Täter beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Serie von Sachbeschädigungen an Pkw

Frankenthal (ots) – Bis zum 02.11.2020 gegen 09.20 Uhr, werden im Albrecht-Dürer-Ring/Höhe der Hausnummern 9 b bis e, insgesamt 5 Pkw vermutlich mittels Schlüssel zerkratzt. Hierbei handelt es sich um 3 Mercedes-Benz, einen Opel und einen Fiat. Auffällig hierbei ist, dass alle Fahrzeuge keine FT-Zulassungskennung hatten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Peugeot 206 in der Zeit von 02.11.2020, 15.30 Uhr, bis 03.11.2020, 15.00 Uhr, in der Berliner Straße, Höhe Hausnummer 14, ab. Als er wieder zu seinem Pkw kommt, muss er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am rechten vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

