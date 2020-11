Unbeaufsichtigter Adventskranz gerät in Brand

Speyer (ots) – Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines in Brand geratenen Adventskranzes kam es am Dienstagabend 03.11.2020 gegen 19 Uhr in Speyer-Nord. Die Bewohnerin eines Wohnhauses entzündete die Kerzen des Kranzes und ließ diesen danach unbeaufsichtigt im Wohnzimmer stehen. Der entzündete sich dann, was zu einer entsprechenden Rauchentwicklung führte. Er konnte jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Nachbarn gelöscht werden.

Außer dem niedergebrannten Kranz kam es zu keinem weiteren Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei weist gerade im Hinblick auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit darauf hin, Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen zu lassen, da diese auch schon bei einer kurzfristigen Abwesenheit zu Bränden mit weitreichenden Folgen führen können.

Ladendieb entwendet Bluetooth-Lautsprecher

Speyer (ots) – Ein 31-jähriger Mann aus Speyer entnahm am Dienstagnachmittag 03.11.2020 gegen 16:35 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße einen Bluetooth-Lautsprecher aus seiner Verpackung und steckte diesen in seine Jackentasche. Als er beim Verlassen des Geschäftes einen akustischen Alarm auslöste, wurde er von einer Angestellten angesprochen.

Daraufhin händigte der Ertappte die nichtbezahlte Ware im Wert von 40 EUR aus. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.