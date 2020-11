Jugendliche treten Tür von Einfamilienhaus auf und flüchten

Römerberg (ots) – Am Montagmittag 02.11.2020 gegen 13:15 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Heiligensteiner Straße auf 3 Jugendliche vor einem von außen unbewohnt wirkenden Nachbarhaus aufmerksam. Diese rüttelten in verdächtiger Weise an den Klappläden, verließen die Örtlichkeit kurzfristig und traten/schlugen bei ihrer Rückkehr gegen die marode Haustür, sodass diese aufsprang. Ein Betreten des Hauses durch die Tatverdächtigen, die sich danach fluchtartig entfernten, erfolgte nicht.

Zwei der Jugendlichen konnten später erneut im Bereich der Heiligensteiner Straße festgestellt und von der Polizei kontrolliert werden. Hierbei wurden auch die Personalien ihres nicht anwesenden Begleiters bekannt.

Bei den Dreien handelt es sich um Jugendliche im Alter zwischen 14-18 Jahren aus Speyer und Harthausen. Die Kontrollierten räumten gegenüber der Polizei ein, sich vor dem betroffenen Haus aufgehalten zu haben, bestritten jedoch ein Eintreten der Tür. Ihre Eltern wurden über den Vorfall und die eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen in Kenntnis gesetzt.

Versuchte Telefonbetrüge

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 03.11.2020 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu vier versuchten Telefonbetrügen. Dabei wurden die Maschen “angeblicher Enkel”, bei der der Anrufer vortäuscht ein naher Verwandter in Geldnöten zu sein, und “angeblicher Gewinn”, bei dem die vermeintlichen Opfer angeblich mit Erfolg an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, verwendet. Die Täuschungsversuche wurden glücklicherweise alle durchschaut. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Geldbeutel aus parkendem Fahrzeug entwendet

Hanhofen (ots) – Am Dienstag 03.11.2020 wurde im Zeitraum 14-14:30 Uhr aus einem auf dem Waldparkplatz B39 / Anschlussstelle Hanhofen-Ost geparkten Skoda ein Geldbeutel mit ca. 80 EUR Bargeld, Ausweisdokumenten und Geldkarten entwendet. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Dienstag verdächtige Personen / Fahrzeuge im Bereich des Waldparkplatzes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Weiterhin ergeht erneut der polizeiliche Rat, auch bei kurzfristigem Verlassen seines Fahrzeugs niemals Wertgegenstände in diesem zu belassen. Außerdem sollte man sich vergewissern, dass das Fahrzeug verschlossen wurde.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Dudenhofen (ots) – Unbekannte/r Täter versuchte/n am Montag 02.11.2020 zwischen 17:30-18:30 Uhr in Abwesenheit der Hauseigentümer über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße einzudringen. An der Terrassentür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Offensichtlich gelang es dem/den Täter/n nicht, in das Wohnhaus zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Polizeiliche Tipps und Informationen, wie sie ihr Eigenheim / ihre Mietwohnung gegen Einbruch sichern können, erhalten sie über das Internetportal www.polizei-beratung.de.