Gasausströmung in der Schillerstraße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)-FB – Am Mittwoch 04.11.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 09:15 Uhr zu einer Gasausströmung in die Schillerstraße im Stadtteil Oggersheim alarmiert. Bei der Erkundung der Feuerwehr wurde im Keller festgestellt, dass eine geringe Leckage im Bereich der Gaszuleitung außerhalb des Gebäudes vorlag. Erkannt wurde die Leckage durch den zufällig anwesenden Schornsteinfeger, der im Rahmens seiner Routineüberprüfungen im gesamten Haus tätig war.

Aus Sicherheitsgründen wurde der betroffene Bereich für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr führt umfangreiche Messungen durch. Die TWL dichtete die Stelle provisorisch ab. Während diesen Maßnahmen stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Zurzeit wird durch die TWL die Leckage repariert und der betroffene Bereich konnte für den Verkehr wieder freigegen werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 9 Fahrzeugen und 30 Mann, die TWL, die Polizei. Rettungsdienst mit leitendem Notarzt waren vorsorglich an der Einsatzstelle und mussten nicht tätig werden.

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 03.11.2020 zwischen 13:40 Uhr und 14:30 Uhr, stahlen bislang Unbekannte zwei E-Scooter, die an einem Fahrradständer an einer Schule in der Bruchwiesenstraße abgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden von über 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfall an Kreuzung

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Dienstag 03.11.2020 gegen 15:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Trupp-Straße/L523 zu einem Unfall mit einer Schadenshöhe von geschätzten 15.000 Euro. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass eine 87-Jährige an der Ampel die Vorfahrt eines 31-Jährigen missachtete haben dürfte und deswegen mit dessen Auto kollidierte. Der junge Mann wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Mit Alkohol Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein 56-Jähriger rangierte am Dienstag (03.11.2020) gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße. Hierbei stieß er mit einem Pkw zusammen, welches gerade betankt wurde. Als die Polizei erschien, stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Unfallverursacher wurde anschließend zur Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dem Führerschein stellte die Polizei sicher.

Enkeltrickbetrug fehlgeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Frau rief am Dienstag (03.11.20209) bei einem 82-Jährigen aus Ludwigshafen an und gab sich als Enkelin aus. Sie benötige dringend 50.000 Euro, da sie im Gefängnis sitzen würde. Mit der Zahlung der Kaution käme sie auf freien Fuß. Der Senior erkannte sofort, dass es sich um einen Betrug handelte.

Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht – 10-Jährigen angefahren und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – Ein 10-Jähriger wurde Mittwoch 04.11.2020 von einem Pkw angefahren und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8.45 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad im Bereich Im Zinkig unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 113 vom einem Auto beim Vorbeifahren touchiert wurde. Hierbei fiel der 10-Jährige zu Boden und verletzte sich.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Mit leichten Verletzungen kam der 10-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Autofahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .