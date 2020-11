Unersättliche Schokoladendiebe

Bellheim (ots) – Gleich drei Täter versuchten am Dienstagmittag gemeinschaftlich Schokolade im Wert von über 500 EUR aus einem Supermarkt in Bellheim zu entwenden. Dazu verwickelte einer der Männer die Kassiererin in ein Gespräch. Seine Komplizen versuchten dabei, den mit Schokolade überfüllten Einkaufswagen heimlich an der Kasse vorbei zu schieben.

Die Schokodiebe ahnten bei ihrem geschickten Versuch jedoch nicht, dass direkt hinter ihnen ein Polizeibeamter der PI Germersheim in seiner Freizeit stand, der das ganze Treiben beobachten konnte. Als er sich als Polizist zu erkennen gab, flüchteten die Täter, konnten von ihm aber schnell eingeholt und gestellt werden. Gegen die 41-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Schalterhalle der VR Bank (siehe Foto)

Kandel (ots) – Ein unbekannter Täter betrat am Dienstag 03.11.2020 gegen 04:50 Uhr den Vorraum der Schalterhalle der VR Bank in der Hauptstraße. Der dunkel gekleidete Täter schlug die Scheibe zum Beraterraum ein und entwendete einen zu Werbezwecken ausgestellten Koffer.

Der Sachschaden dürfte bei ca. 800 EUR liegen.

Einbruch in Wohnhaus

Lingenfeld (ots) – Am Montagabend 02.11.2020 zwischen 17-21 Uhr, sind Einbrecher in ein Wohnhaus in der Straße “Am Weiher” in Lingenfeld eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Zimmer. Dabei entwendeten sie Wertgegenstände in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.