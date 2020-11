Kirchhain – Kellereinbrüche

Sechs Kellerparzellen eines Mehrfamilienhauses im Steinweg brach ein Einbrecher zwischen 15 Uhr am Sonntag und 09 Uhr am Dienstag 03.11.2020 auf. Sämtliche Keller wurden durchwühlt und unterschiedliche Sachen gestohlen. Art und Umfang der Beute steht noch nicht fest. Wer hat im Haus verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen im Haus bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Graffiti

Die beiden zur Straße Am Bahnhof gelegenen Jalousien der Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses besprühten Unbekannte mit violetter Farbe.

Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit von Sonntag auf Montag 02.11.2020 zwischen 18 und 08.50 Uhr. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Lieferwagen touchiert

Am Dienstag 03.11.2020 hielt ein weißer Mercedes Lastwagen zwischen 11.40 und 11.50 Uhr entgegen der Fahrtrichtung vor dem Anwesen Schwanallee 32. Nach der Warenauslieferung stellte der Fahrer einen frischen Unfallschaden vorne rechts fest. Das Licht war beschädigt und die Stoßstange abgerissen. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug sowie auf den tatsächlichen Unfallhergang ergaben sich nicht.

Der Schaden an dem Laster mit dem HR-Kennzeichen beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen FahrerIn machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen