Karlsruhe – Autofahrerin verursacht durch Unfall hohen Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich in Karlsruhe ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an einer Kreuzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 70-jährige Unfallverursacherin

gegen 14:00 Uhr auf der Wilhelm-Hausenstein-Allee in südlicher Richtung. Als sie

an einer Kreuzung links in die Kurt-Schumacher-Straße einbiegen wollte, kam es

aufgrund zur Kollision mit einem entgegenkommenden 30-jährigen Pkw-Lenker. Für

beide Fahrzeugführer war Grünlicht angezeigt.

Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 14.000 Euro, glücklicherweise wurde

niemand verletzt.

Bad Schönborn – Einbruch mit Verlobungsring als Beute

Karlsruhe (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend in eine im

Mozartweg befindliche Wohnung in Langenbrücken ein.

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, hebelte der Dieb mit einem unbekannten

Werkzeug die Balkontür der Wohnung auf und gelang so in das Innere. Dort nahm er

einen Verlobungsring im Wert von 470 Euro an sich. Der an der Balkontüre

entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer

07253/80260.

Verstoß gegen die Maskenpflicht entlarvt unerlaubten Aufenthalt

Karlsruhe (ots) – Dienstagnachmittag wurde die Bundespolizei im Karlsruher

Hauptbahnhof zur Unterstützung der DB Sicherheit angefordert. In einem Markt im

Hauptbahnhof hielt sich eine Frau auf, die sich vehement der Maskenpflicht

verweigerte.

Beamte der Bundespolizei wiesen die 48-jährige Algerierin auf die Vorgabe zum

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hin, ihrer Pflicht kam sie dennoch nicht nach.

Zur Durchsetzung des Hausrechts erfolgte die polizeiliche Kontrolle. Da die Frau

kein aufenthaltslegitimierendes Dokument vorweisen konnte, setzten die Beamten

die Kontrolle auf der Dienststelle fort. Eine Recherche ergab, dass die

48-Jährige keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr besaß. Zur Prüfung einer

Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden

die Personalien der Frau an die zuständige Behörde weitergeleitet. Die Beamten

fertigten zudem eine Anzeige wegen unerlaubten Aufenthalts. Nach Abschluss der

Maßnahmen wurde die 48-Jährige von der Dienststelle entlassen und zur Prüfung

weiterer Maßnahmen an das zuständige Ausländeramt verwiesen.

Ettlingen – Einbruch in Ettlinger Kindergarten – Zeugen gesucht

Ettlingen (ots) – Durch aufhebeln der Küchentür verschafften sich in der Nacht

zum Mittwoch unbekannte Täter Zutritt in die Räume eines in der Straße „Am

Brudergarten“ in Ettlingen gelegenen Kindergartens. Aus einem Büro-Safe

erbeuteten die Diebe einen geringen Bargeldbetrag. Den Spuren nach wollten sie

zunächst über ein Bürofenster eindringen. Der Tatzeitraum lässt sich auf

Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr, eingrenzen.

Wer zu dem Einbruch sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim

Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

Karlsruhe – 35-Jähriger hatte Rauschgift bei sich

Karlsruhe (ots) – Bei einem 35-Jährigen, der am Dienstagmittag in Karlsruhe

kontrolliert wurde, fanden die Beamten Rauschgift. Der Mann war zunächst gegen

12.30 Uhr vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe in einer Straßenbahn

ohne Mund-Nasenschutz angetroffen worden. Er zeigte sich als Maskenverweigerer

und wollte sich nicht ausweisen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei

der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten dann in einer Bauchtasche

ca. 10 Gramm Amphetamin und insgesamt 21 XTC-Tabletten. Der unter

Drogeneinwirkung stehende Beschuldigte wurde zur Durchführung der erforderlichen

polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht.

Karlsruhe – Einbruch in Kindertagesstätte

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch

durch eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten im Stadtteil

Rüppurr und entwendeten Bargeld.

Laut ersten Angaben brachen die Täter im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 7 Uhr eine

rückliegende Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten sie die gesamten

Büroräume und öffneten auch dort gewaltsam einen Schrank. Sie entwendeten

Bargeld in geringer Höhe und verließen anschließend das Gebäude bislang

unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise dazu geben, soll sich bitte mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Betrunken mit Fahrrad unterwegs und Passant angegriffen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, konnte ein betrunkener

Fahrradfahrer in der Karlsruher Oststadt, Ostendstraße, festgenommen werden,

nachdem er wohl zuvor mit einem Passanten in der Steinstraße aneinandergeraten

war. Diesen hatte eranscheinend durch den Wurf eines Fahrrades leicht verletzt.

Einer engagierten Zeugin, die geistesgegenwärtig die Verfolgung aufgenommen und

die Polizei gerufen hatte, ist es zu verdanken, dass der betrunkene

Fahrradfahrer dingfest gemacht werden konnte.

Zunächst hatte der erheblich alkoholisierte 33-Jährige in der Steinstraße wohl

mit einem 59-jährigen Passanten gestritten und diesen mit einem Fahrrad

attackiert. Im weiteren Verlauf des Streits soll der Beschuldigte den

Geschädigten gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen haben. Ob dieses hierbei

beschädigt wurde bedarf weiterer Ermittlungen. Anschließend flüchtete der Mann

verletzt.

Tat ertappt

Karlsruhe (ots) – Am späten Dienstagabend nahm die Polizei in Karlsruhe drei

Tatverdächtige fest, die kurz zuvor in mehrere Wohnwagen eingebrochen waren.

Um 23.47 Uhr meldeten zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma der Polizei, dass

sich im Bereich der Willy-Brandt-Allee gerade zwei dunkel bekleidete Personen in

verdächtiger Weise an dort abgestellten Wohnwagen zu schaffen machten. Als dann

wenig später der erste von mehreren Streifenwagen vor Ort eintraf, flüchteten

die beiden Unbekannten zu Fuß in einen angrenzenden Wald. Eine 16-jährige

Jugendliche wurde noch am Tatort in einem Wohnwagen festgenommen, während 11

Streifenwagenbesatzungen, ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber das

angrenzende Waldstück intensiv nach den beiden Flüchtigen durchsuchten. So

konnten in der Folge auch zwei 22- und 27-jährige Tatverdächtige vorläufig

festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Tätertrio in insgesamt drei

Wohnwagen ein und verursachte dabei Sachschäden von rund 500 Euro. Ob die

Verdächtigen auch Diebesgut entwendet haben, bedarf nun weiterer Ermittlungen.icht

verletzt.

Eine aufmerksame Zeugin verfolgte den Mann und so konnte er schließlich von den

durch sie herbeigerufenen Polizeibeamten in der Ostendstraße festgenommen

werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Beschuldigten einen Wert von 1,6

Promille, daher wurde ihm auf der Dienststelle Blut abgenommen. Anschließend

musste er in Gewahrsam genommen werden.

Weiterhin wird er wegen Körperverletzung und der Trunkenheitsfahrt mit dem

Fahrrad angezeigt.

