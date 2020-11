Hockenheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Sattelzugs – Pressemeldung Nr. 2

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Zwei leichtverletzte Beteiligte und erheblicher

Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochvormittag auf

der A 6 bei Hockenheim. Ein 45-jähriger Mann war gegen 11.15 Uhr mit seinem

Sattelzug mit Tankaufbau auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen

dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim

übersah er, trotz vorheriger Ankündigung durch einen sogenannten Vorwarner, eine

Wanderbaustelle und fuhr, nach derzeitigem Erkenntnissstand ungebremst in eine

an ein Zugfahrzeug angehängte Sperrwand. Dabei wurden die Fahrer beider

Fahrzeuge leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung in

Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert.

Zur Landung eines Rettungshubschraubers musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim

bis ca. 11.50 Uhr voll gesperrt werden. Dieser konnte jedoch ohne Patient wieder

abfliegen.

Die Unfallaufnahme dauert noch an. Der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an

der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Derzeit staut sich der Verkehr bis zum Autobahndreieck Hockenheim zurück.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: 49-Jähriger fährt gegen Gartenmauer – schwer verletzt

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein

49-jähriger Ford-Fahrer schwer verletzte, kam es am Dienstag gegen 23 Uhr in

Rauenberg.

Der Betroffene befuhr zunächst die Schönbornstraße und wollte nach rechts in die

Pfalzstraße einbiegen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kurve nicht bekam

und nach derzeitigem Ermittlungsstand ungebremst frontal mit einer Gartenmauer

kollidierte. Der 49-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch

Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus gebracht; Lebensgefahr kann derzeit

nicht ausgeschlossen werden. Am Ford entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Flucht – Drogen in Auto gefunden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 36-jähriger Mercedes Fahrer befuhr am

Samstag gegen 16:30 Uhr die Julius-Becker-Straße in Richtung „Heidelberger Weg“,

gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer und sieht nun mehreren Strafanzeigen

entgegen.

Zunächst meldete ein Zeuge, dass der 36-Jährige ihn mit deutlich überhöhter

Geschwindigkeit überholt hatte und anschließend jegliche Vorfahrtsregeln

missachtete. Im Bereich des Karl-Benz-Wegs kam es anschließend zu einem

„Beinahe-Unfall“, als der Mercedes-Fahrer in diesen einbog. Eine vierköpfige

Familie überquerte hier gerade die Straße und wurde nur knapp von dem

Beschuldigten verfehlt. In der Sackgasse des Karl-Benz-Wegs verließ der

Beschuldigte sein Auto und wurde vom Familienvater zur Rede gestellt, worauf der

36-Jährige gegen dessen Hüfte trat und anschließend zu Fuß flüchtete. Bei der

Unfallaufnahme konnten Beamte des Polizeireviers Wiesloch in dem

zurückgelassenen Mercedes zwei Plomben Kokain auffinden und sicherstellen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte den Pkw unberechtigt in

Betrieb genommen hatte und vermutlich keine Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung,

Körperverletzung, unerlaubten Drogenbesitzes, Fahren unter Drogeneinfluss,

unbefugter Inbetriebnahme eines Kfz, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis

ermittelt.

Hockenheim/BAB 6: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Lkw – Pressemeldung Nr. 1

Hockenheim/BAB 6 (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A 6 zwischen dem

Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim ist

die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Ein

Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall liegen

derzeit noch nicht vor. In Fahrtrichtung Mannheim kommt es derzeit zu einem

Rückstau. Der Verkehr in Richtung Mannheim wird derzeit am Autobahnkreuz

Walldorf abgeleitet. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauern an.