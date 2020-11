77-Jähriger aus Wiesbaden vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Wiesbaden (ots) – (akl) Seit Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr wird der 77-jährige

Heinz Schinke aus der Riederbergstraße in Wiesbaden vermisst. Er verließ zu

diesem Zeitpunkt die eheliche Wohnung und sein Aufenthaltsort ist seitdem

unbekannt. Herr Schinke ist orientierungslos, vermutlich nur leicht bekleidet

und könnte sich aufgrund seines Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage

befinden. Er ist 180 cm groß, schlank und hat kurze, graue Haare mit einem

Haarkranz. Der Vermisste ist mit einem blauen Sweatshirt sowie einer blauen

Jeans bekleidet und trägt blaue Crocs. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter

der Rufnummer (0611) 345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbruch in Wohnung, Ort: Wiesbaden, Saarburger Straße, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr

(akl) Während der Abwesenheit der Hausbesitzer sind am Dienstag, zwischen 17.50

Uhr und 18.05 Uhr, zwei Männer in ein Haus in der Saarburger Straße

eingestiegen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude. Dabei

fiel ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Der erste Tatverdächtige sei

schlank gewesen und habe schwarzes, an den Seiten kurzes Haar gehabt. Er habe

eine dunkle Jacke mit hellem Kragen, eine helle Jeans sowie dunkle Schuhe mit

hellen Schnürsenkeln getragen. Der andere sei ebenfalls von schlanker Statur

gewesen und habe neben dunklen Jeans eine helle Kapuzenjacke, schwarz-weiße

Sneaker und schwarze Handschuhe mit weißem Aufdruck am Handrücken angehabt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Schule, Ort: Wiesbaden, Zehntenhofstraße, Zeit: Mittwoch, 04.11.2020, 02.30 Uhr

(akl) In ein Schulgebäude in der Zehntenhofstraße ist am Mittwoch gegen 02.30

Uhr eingebrochen worden. Durch das Einwerfen einer Glastür gelangten Unbekannte

in die Schule und hebelten im Obergeschoß einen Schrank auf. Ob etwas entwendet

wurde, ist nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt

Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

PKW-Diebstahl, Ort: Mainz-Kostheim, Hauptstraße, Zeit: Montag, 02.11.2020, 19.00 Uhr bis Dienstag, 03.11.2020, 09.00 Uhr

(akl) Ein weißer Mini wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag aus der

Hauptstraße in Mainz-Kostheim gestohlen. Nach einer privaten Internetsuchmeldung

wurde das Fahrzeug von einer aufmerksamen Anwohnerin gegen 09.00 Uhr auf einem

Parkplatz in Hochheim festgestellt und gemeldet. Aus dem Fahrzeug fehlte das

mobile Navigationsgerät.

Unfall mit Folgen, Ort: Mainz-Kastel, Boelckestraße, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, 19.30 Uhr

(akl) In der Zufahrt zur Ausgabe eines Schnellrestaurants in der Boelckestraße

in Mainz-Kastel ist es am Dienstag gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall

gekommen. Ein 55-jähriger Mann aus Aarbergen habe mit seinem schwarzen Opel die

Zufahrtsspur gewechselt und sei dort leicht mit einem entgegenkommenden

schwarzen Audi kollidiert. Im Anschluss soll er die 46-jährige Audifahrerin

beleidigt und geschlagen haben. Den Aarbergener erwartet nun neben den

Unfallfolgen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Auto landet auf dem Dach, Ort: Wiesbaden, Emil-Krag-Straße, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, 07.10 Uhr

(akl) Ein 28-jähriger Mann aus Wiesbaden hat sich am Dienstag gegen 07.10 Uhr

mit seinem Auto in der Emil-Krag-Straße überschlagen. Er blieb glücklicherweise

unverletzt. Der Mann befuhr die Emil-Krag-Straße aus Richtung Oberfeld und kam

aus ungeklärter Ursache mit seinem blauen Mercedes nach rechts von der Fahrbahn

ab. Dort stieß der Wagen gegen einen roten Renault Twingo und einen Baum, bis er

nach einem Überschlag auf dem Dach zum Liegen kam. Für die Zeit der

Unfallaufnahme war die Emil-Krag-Straße gesperrt, der Mercedes musste

abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Unfall mit Kradfahrer, Ort: Wiesbaden, Gibber Straße, Zeit: Dienstag, 03.11.2020, 15.00 Uhr

(akl) Am Dienstag um 15.00 Uhr ist bei einem Unfall an der Einmündung der

Pestalozzistraße in die Gibber Straße ein 26-jähriger Kradfahrer aus Wiesbaden

verletzt worden. Eine 69 Jahre alte Fahrzeugführerin eines roten Toyota befuhr

die Pestalozzistraße und beabsichtigte nach links in die Gibber Straße

einzubiegen. Beim Einfahren in die Gibber Straße kollidierte der Toyota mit dem

von links kommenden Kradfahrer. Dieser fiel auf die Straße und erlitt

Verletzungen, die ambulant in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden

konnten. Das Krad musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von 2.400

Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Firmenfahrzeug gestohlen, Eltville am Rhein, Rauenthal, Klosterstraße, Montag, 02.11.2020, 17:30 Uhr bis Dienstag, 03.11.2020, 07:45 Uhr,

(ka)Das Fahrzeug einer in Eltville ansässigen Firma ist in der Zeit von

Montagabend bis zum Dienstagmorgen gestohlen worden. Am Dienstagmorgen stellte

ein Mitarbeiter des Unternehmens in der in Rauenthal gelegenen Klosterstraße

fest, dass unbekannte Täter den blauen „Dacia Logan“ mit dem amtlichen

Kennzeichen „RÜD-WD 140“ aus der Einfahrt der Firma entwendet haben. Im Fahrzeug

befanden sich zudem Werkzeuge, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu

melden.

Grundstücke von ungebetenen Gästen aufgesucht, Bad Schwalbach, Liebigstraße, Montag, 02.11.2020, 18:00 Uhr bis Dienstag, 03.11.2020, 09:00 Uhr,

(ka)Unbekannte Täter haben zwei Grundstücke zwischen Montagabend und

Dienstagmorgen in Bad Schwalbach aufgesucht und dabei Gegenstände entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Täter auf die beiden

Grundstücke in der Liebigstraße, durchsuchten unter anderem einen Lagerraum und

flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Diebe entwendeten dabei

Kochgeschirr und eine Fernbedienung. Zeugen, die im genannten Zeitraum

Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Seniorin von Taschendieb bestohlen, Rüdesheim am Rhein, Europastraße, Dienstag, 03.11.2020, 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr,

(ka)Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt, ist eine 81-Jährige am

Dienstagmorgen von einem unbekannten Täter bestohlen worden. Aktuellen

Ermittlungen zufolge habe der Taschendieb in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und

11:20 Uhr die Geldbörse aus dem Rucksack der Geschädigten gestohlen. In der

Geldbörse befanden sich nach Angaben der 81-Jährigen Wertgegenstände und

Bargeld. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.