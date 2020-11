Haßloch: Keine öffentliche Gedenkstunde am Volkstrauertag 2020

Haßloch – Am Volkstrauertag, 15. November 2020, wird keine Gedenkstunde vor dem Ehrenmal auf dem Friedhof an der Bahnhofsstraße stattfinden.

Die Gedenkstunde wurde in der Vergangenheit stets mit einer Ansprache des Bürgermeisters, Worten eines kirchlichen Vertreters, Kranzniederlegungen und musikalischer Umrahmung begangen. In der aktuellen Corona-Situation ist hingegen die oberste Priorität, entsprechend große Menschenansammlungen zu vermeiden. Daher werden die Beigeordneten Tobias Meyer, Joachim Blöhs und Claus Wolfer in leisem und stillem Gedenken einen Kranz ablegen, ohne große Öffentlichkeit und Ansprachen.

Die Haßlocher Friedhöfe sind am Volkstrauertag selbstverständlich geöffnet. Daher steht es jedem Bürger frei, am Volkstrauertag den Friedhof zu besuchen und den Millionen Kriegstoten und Opfern von Gewaltherrschaft aller Nationen zu gedenken. Bitte beachten Sie aber auch auf den Friedhöfen die geltenden Kontaktbeschränkungen sowie die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.