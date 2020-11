Wetzlar-Niedergirmes: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Am Samstag (31.10.2020) gerieten gegen 22:00 Uhr mehrere junge Männer in eine verbale Streitigkeit, in dessen Verlauf 4-5 Unbekannte auf zwei Kontrahenten einschlugen. Die unbekannten Schläger flüchteten in einem schwarzen Audi und einem silbernen BMW. Ein beiden 22-jährigen und 25-jährigen Wetzlarer wurden durch die Schläge im Gesicht verletzt und begaben sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und fragt: Wem sind die Personen auf dem Rewe-Parkplatz in der Naunheimer Straße aufgefallen? Wer hat den Streit beobachtet?

Wer kann Hinweise zu den beiden Fahrzeugen geben?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg: Unfallfahrer flüchtet

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Unfallfahrer einen in der Maibachstraße parkenden grauen Opel Astra. Der Opel stand am Montag (02.11.2020) zwischen 15:55 Uhr und 16:05 Uhr am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße.

In diesem Zeitraum touchierte ein Unbekannter den Astra am Radlauf hinten rechts und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Schönbach: Verpflegungsanhänger beschädigt

Irgendwann, zwischen dem 20.10.2020 und dem 03.11.2020 machten sich Unbekannte an einem Verpflegungsanhänger der “Pony- und Kleinpferdefreunde Schönbach” zu schaffen. Der Anhänger stand auf dem Turniergelände in Verlängerung der Forsthausstraße. Die Vandalen drückten eine aufstellbare Klappe zur Verpflegungsausgabe nach innen und schlugen ein Loch in die Klappe.

Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise zu den unbekannten Vandalen erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Naunheim: Diebe stehlen Handwagen

Zwischen Sonntag (01.11.2020), 8:00 Uhr und Montag (02.11.2020), 17:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gartenparzelle in der Straße “Mühle”. Von der Parzelle stahlen die dreisten Diebe einen grau-grünen Handwagen, der neben der Gartenhütte stand. Der Schaden wird mit 80 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

