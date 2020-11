Exhibitionist zeigt sich Schülerin

Fritzlar (ots) – 02.11.2020 gegen 09:10 Uhr – Ein unbekannter Mann zeigte sich Montagmorgen im Bereich “Am Bleichenturm”/Turnhalle einer jugendlichen Schülerin der dortigen Schule. Der Mann manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil.

Der Unbekannte befand sich am Morgen im Bereich der Turnhalle der Ursulinenschule.

Die Schülerin die diesen Bereich passierte, bemerkte den Mann der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als eine Lehrkraft sich näherte flüchtete der Mann in Richtung Mainzer Ring.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist ca. 60 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß, hat eine korpulente Statur, herunterhängende Mundwinkel und wenige Haare auf dem Kopf. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug (Trainingshose- und Jacke) in der Farbe dunkelblau/schwarz mit weißen Streifen an den Armen.

Bei seiner Flucht fiel sein “schwerfälliger” Gang auf.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Frielendorf (ots) – Mindestens 2 unbekannte Täter versuchten Dienstagmorgen 03.11.2020 gegen 04:11 Uhr in ein Wohnhaus in der Südstraße einzubrechen. Bevor die Täter in das Haus gelangten flüchteten sie unerkannt. Die beiden Täter begaben sich zu dem Wohnhaus, wobei ein Täter etwas entfernt blieb und offensichtlich “Schmiere” stand.

Der andere Täter begab sich zur Eingangstür und versuchte diese mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei bemerkte er vermutlich, dass seine Tat von einer Kamera gefilmt wurde. Beide Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Ein Mann trug blaue Jeans, schwarze oder rotbraune Sportschuhen mit weißer Sohle und weißem Emblem seitlich, eine schwarze Jacke mit silbernen/weißen Reißverschlüssen im unteren Bereich und zwei roten Reißverschlüssen im Bereich Kragen, schwarze Handschuhe und ein schwarzes Tuch als Maskierung im Gesicht.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

