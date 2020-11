53-jähriger bedroht Rettungskräfte – Festnahme des Täters durch SEK

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagabend 03.11.2020 im Faustmühlenweg, nachdem ein 53-jähriger Mann gegen 19:15 die Besatzung eines Rettungswagens bedroht hatte.

Nach derzeitigem Stand war der Mann zuvor nach einer Einsatzmaßnahme in Lohfelden (Landkreis Kassel)durch die Besatzung des Rettungswagens in seine Wohnung in den Kasseler Stadtteil “Forstfeld” verbracht worden. Dort äußerte der 53-jährige, dass er bewaffnet sei und drohte den eingesetzten Rettungskräfte mit dem Einsatz einer Schusswaffe, die er in seinem Rucksack aufbewahren würde. Gleichzeitig griff er in den Rucksack und forderte die Rettungskräfte zum Verlassen seiner Wohnung auf.

Die Rettungskräfte konnten sich unverletzt aus der Wohnung zurückziehen und verständigten umgehend die Polizei. Aufgrund der geäußerten Drohung kam es zum Einsatz von Spezialeinsatzkräften, die den Mann in der Folge in seiner Wohnung festnehmen konnte.

Der 53-jährige befand sich allein in seiner Wohnung und befindet sich derzeit in polizeilichen Gewahrsam. Die Durchsuchung seiner Wohnung führte nicht zum Auffinden einer Schusswaffe.

Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Dritte.

Betrunkene Randaliererin zerstört Totengedenkstätte

Kassel-Mitte (ots) – Eine betrunkene und bei der polizeibekannte 51-jährige Frau hat am Dienstagnachmittag 03.11.2020 auf dem Kasseler Steinweg randaliert. Dort zerstörte sie eine öffentliche Gedenkstätte für die Toten eines Verkehrsunfalls, indem sie die Holzkreuze aus dem Boden riss und umherwarf sowie Bilder, Vasen und Zierpflanzen beschädigte.

Augenzeugen des Vorfalls alarmierten gegen 15:15 Uhr über den Notruf 110 die Polizei. Von den Beamten der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen wurden sofort mehrere Streifen des Polizeireviers Mitte zum Ort des Geschehens entsandt.

Die Polizisten des Innenstadtreviers nahmen dort wenige Minuten später die 51-Jährige, die momentan keinen festen Wohnsitz hat, fest. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Ein Atemalkoholtest war ihr nicht mehr möglich war. Die Beamten brachten die Frau zur Ausnüchterung in die Zellen des Polizeigewahrsams. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren gegen die 51-Jährige wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung ein.

Autofahrer erfasst nach Fahrt über rote Ampel Fahrradfahrer

Kassel-Süd (ots) – Am Mittwochmorgen 04.11.2020 ereignete sich auf der Frankfurter Straße in Kassel, nahe des Auestadions, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 47-jährige Autofahrer aus Baunatal war offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel gefahren und hatte mit seinem VW einen dort überquerenden 57-Jährigen auf seinem Mountainbike erfasst.

Der Radfahrer aus Kassel erlitt schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Behinderungen im Berufs- und Schienenverkehr.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Kasseler Innenstadtreviers berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 9 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte der von der Haydnstraße kommende Fahrradfahrer bei Grün die dortige Fußgängerampel in Richtung Bosestraße und wurde hierbei von dem in Richtung Innenstadt fahrenden VW erfasst.

Den 57-Jährigen brachte ein Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus.

An dem VW und dem Fahrrad entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Motorradfahrer schwer verletzt – Ermittlungen wegen falscher Kennzeichen am Zweirad

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Bei einem Unfall auf der Breitscheidstraße wurde am gestrigen Dienstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, hatte ein Autofahrer dem Zweirad an einer Kreuzung offenbar die Vorfahrt genommen. Ermittlungen zieht der Unfall aber auch gegen den Motorradfahrer nach sich, denn an seinem Kraftrad waren falsche Kennzeichen angebracht, die Herkunft des Zweirads ist ebenfalls unklar. Zudem steht der 41-Jährige aus Kassel im Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden zu haben, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 12:10 Uhr. Der 41-Jährige war mit einer Yamaha auf der Breitscheidstraße stadteinwärts unterwegs. Zu dieser Zeit kam von rechts aus der Elfbuchenstraße ein 65-Jähriger aus Kassel mit seinem BMW X3 und bog nach links auf die Breitscheidstraße in Richtung Berliner Brücke ab. Dabei missachte er die Vorfahrt des Motorradfahrers, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Der 41-Jährige zog sich Verletzungen an einem Bein sowie am Kopf zu und musste von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen waren Sachschäden von insgesamt rund 6.000 Euro entstanden.

Der Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Gegen den 41-Jährigen leiteten die Beamten des Reviers Mitte Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Urkundenfälschung ein. Die Ermittlungen zur Herkunft des Kraftrades und der daran angebrachten Kennzeichen dauern derzeit an.

Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Kassel-Fasanenhof (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 04.11.2020 führten Beamte des Polizeireviers Nord in der Kasseler Ihringshäuser Straße Verkehrskontrollen durch. Ihr Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung sowie Alkohol und Drogen am Steuer. Bei der Kontrolle zogen die Beamten einen 46-jährigen Mann aus dem Verkehr, der sein Auto unter Alkoholeinfluss lenkte.

Von 23:50 bis 01:40 Uhr nahmen die Polizisten in Höhe der Kaulbachstraße den in Richtung Fuldatal fahrenden Verkehr ins Visier. Dazu setzten sie ein Laserhandmessgerät ein und überprüften die Geschwindigkeit von 52 Fahrzeugen. Ein Großteil der Fahrer hielt sich an die die erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften. Sechs Autofahrer überschritten die Geschwindigkeit geringfügig, weshalb sie nun ein Verwarnungsgeld von bis zu 35 Euro erwartet. Etwas schneller war der Fahrer eines VW unterwegs, der mit 75 km/h gemessen wurde. Er muss jetzt mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Gegen 01:00 Uhr hielten die Polizisten den Dacia an, der von dem 46-Jährigen aus dem Landkreis Kassel gesteuert wurde. Sofort stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hatte rund 1,3 Promille zum Ergebnis, weshalb ein Arzt ihm auf dem Vellmarer Polizeirevier eine Blutprobe entnahm.

Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46-Jährigen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen