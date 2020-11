Frankfurt: Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(em) – Wie den Medien bereits bekannt ist, wurden am vergangenen Wochenende (30.10.-01.11.2020) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Bereich der Frankfurter Innenstadt tätlich angegriffen. Der Hintergrund der Taten ist Bestandteil der nach wie vor umfangreichen Ermittlungen der Frankfurter Polizei. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen nun noch einmal eindringlich um ihre Mithilfe.

Wer hat an dem vergangenen Wochenende (Freitag- und Samstagnacht) im Zusammenhang mit den tätlichen Angriffen Beobachtungen gemacht und/oder Bilder bzw. Videos angefertigt?

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 069/755-51499,

per E-Mail unter k14-hinweise.ppffm@polizei.hessen.de oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Ladendiebstahl in großem Stil

Frankfurt-Griesheim (ots)-(wie) Am Dienstagnachmittag 03.11.2020 kam es in einem Supermarkt in der Ernst-Wiss-Straße zu einem Ladendiebstahl. 4 Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Die 4 Männer im Alter von 19, 21, 22 und 26 Jahren gingen dabei arbeitsteilig vor:

Zwei von ihnen befüllten einen Einkaufswagen mit verschiedenen Waren im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Die beiden anderen standen währenddessen Schmiere und warteten vor dem Supermarkt in einem abfahrbereiten Auto. Der Coup des Quartetts war, dass der mit Waren beladene Einkaufswagen an der Information vorbei nach draußen geschoben wird, die Waren unmittelbar in das Auto verladen werden und alle vier gemeinsam flüchten.

An der Durchführung scheiterte es dann aber wegen eines aufmerksamen Ladendetektivs, der rechtzeitig die Polizei rufen konnte. Es klickten die Handschellen und das diebische Quartett wurde festgenommen. Gegen alle vier mutmaßlichen Diebe läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Festnahme nach Betrug

Frankfurt-Ostend (ots)-(wie) – Am Montag 02.11.2020, konnte nach umfangreichen polizeilichen Maßnahmen ein mutmaßlicher Betrüger im Martin-Elsässer-Weg festgenommen werden.

Eine Anwohnerin eines dortigen Mehrfamilienhauses bemerkte, dass ein ihr unbekannter Mann ein Namensschild am Klingelschild angebracht hatte. Der Name war weder ihr, noch den Nachbarn bekannt. Da erst wenige Tage zuvor bei ihr ein Paket auf diesen Namen abgegeben wurde, beschlich sie der Verdacht, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen könnte und meldete dies der Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen führten am Montag schließlich zu einer Festnahme eines sichtlich überraschten 18-Jährigen, welcher gerade im Begriff war, mit drei Paketen das Mehrfamilienhaus zu verlassen.

Gegen den 18-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs, der Fälschung beweiserheblicher Daten und der Täuschung im Rechtsverkehrs. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Fahrzeugkontrolle eskaliert

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Dienstagnachmittag kontrollierte die Polizei ein Auto mit 3 Personen in der Innenstadt, da an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht waren. In der Folge rasteten zwei der Insassen aus und griffen die Beamten an.

Gegen 17.00 Uhr überprüfte eine aufmerksame Zivilstreife in der Klingerstraße das Kennzeichen eines alten Mercedes. Das Ergebnis war, dass die an dem Auto angebrachten Kennzeichen ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurden und als gestohlen gemeldet waren. Daraufhin kontrollierten die Beamten das Auto sowie die Insassen. Die 22-jährige Fahrerin reagierte darauf sofort aggressiv und begann die Polizeibeamten als “Hurensöhne, Bastarde und Nazibullen” zu beschimpfen.

Schnell versammelten sich etwa 50 Schaulustige um die Kontrollstelle herum, so dass zusätzlich uniformierte Beamte hinzugerufen wurden. Als die Beamten die Fahrerin, die keinen Führerschein hat, festnehmen wollten, widersetzte sie sich der Festnahme, indem sie sich losriss und nach den Beamten trat. Die Einsatzkräfte legten hier infolgedessen Handschellen an.

Das wiederum brachte den 24-jährigen Beifahrer auf die Palme. Er sprang aus dem Auto, beleidigte die Polizeibeamten und wollte über das Fahrzeug klettern, um seiner Begleiterin zur Hilfe zu eilen. Daran hinderte ihn die Polizei, indem sie ihn vom Auto herunterzog. Dies quittierte er mit gezielten Ellbogenschlägen in Richtung der Köpfe der Beamten. Dabei traf er einen 33-jährigen Beamten an der Oberlippe und verletzte ihn leicht. Es benötigte dann vier Polizisten, um den 24-Jährigen, bei dem es sich nach eigenen Angaben um einen erfahrenen Kampfsportler handelt, zu überwältigen.

Der auf der Rückbank sitzende Mitfahrer verhielt sich die ganze Zeit über ruhig und kooperativ. Im Fahrzeuginnenraum fand die Polizei noch eine geringe Menge Marihuana.

Die 22-Jährige und der 24-Jährige wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Fahrerin sieht sich zudem u.a. mit Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung konfrontiert, ihr Beifahrer wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Frankfurt: Pkw-Brand

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(fue) – Am Dienstag 03.11.2020 gegen 22.40 Uhr, brannte ein Pkw, der auf einem umfriedeten Grundstück in der Hadrianstraße abgestellt war.

Das 31 Jahre alte Fahrzeug, ein nicht mehr zugelassener Mitsubishi Colt, brannte vollständig aus.

Von Brandstiftung ist auszugehen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

