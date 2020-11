Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) – Eine Unfallflucht wird aus der Langemarkstraße in Eschwege gemeldet. Dort wurde bereits am 02.11.20 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Taxi, das in Höhe Haus-Nr. 14 abgestellt war, am linken vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

(ots) – Beim Ausparken beschädigte gestern Vormittag, um 10:45 Uhr, ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw einen nebenstehenden Pkw Mercedes, wodurch ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR entstand.

(ots) – Geringer Sachschaden von 100 EUR entstand bei einem Unfall, der sich am 03.11.20, um 11:45 Uhr, auf der B 250 in der Gemarkung von Wanfried ereignete. Zur Unfallzeit fuhr eine 19-Jährige aus Wanfried in Richtung Treffurt und beschädigte dabei mit ihrem Außenspiegel einen Leitpfosten, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

(ots) – Um 09:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 82-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau in Richtung Himmelsbergstraße. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem linken Kotflügel gegen einen Laternenpfahl, wodurch Sachschaden entstand.

Wildunfälle

(ots) – Um 06:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3238 von Hübenthal in Richtung Gertenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden von ca. 200 EUR.

(ots) – Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am 03.11.20, um 05:51 Uhr, ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bergkamen, der auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra unterwegs war. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahrer im Auto eingeklemmt

(ots) – Um 18:15 Uhr befuhr am Dienstagabend 03.11.2020 ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3464 von Wendershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 27. Im geraden Streckenverlauf fuhr er über die Bundesstraße hinaus, durchbrach mit dem Auto die Leitplanken, so dass das Fahrzeug an der nach unten abfallenden Böschung zum Stehen kam.

Der 61-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, so dass die Feuerwehr angefordert wurde. Zudem drohte der Pkw die Böschung hinunter zu rutschen und musste entsprechend gesichert werden. Aufgrund der Dunkelheit wurde auch ein Lichtmastwagen der Feuerwehr angefordert, der die Unfallstelle ausleuchtete. Um 19:30 Uhr konnte der Fahrer aus seinem Auto geborgen werden, er war nicht mehr ansprechbar und wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht.

Für die Rettung des Fahrers aus dem Auto und die Bergung des Pkws wurde die B 27 zwischen Oberrieden und Unterrieden in beide Fahrtrichtung ab 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr voll gesperrt.

Die Unfallursache ist nach derzeitgem Ermittlungsstand noch unklar.

Nicht ausgeschlossen werden kann auch eine plötzlich aufgetretene gesundheitliche Beeinträchtigung. Der Sachschaden wird mit ca. 11.000 EUR angegeben.

