Mannheim: Lange Nacht der Kunst und Genüsse @HOME am 07. November 2020

Mannheim – Stell‘ Dir vor, es ist Lange Nacht und keiner geht hin … Dass es genau in der Veranstaltungswoche zu einem Lockdown von Kultureinrichtungen und Gastronomie kommen würde, konnte im Sommer niemand wissen. Aber schon früh war klar, dass ein Event, der von Kontakten geprägt ist, in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann. Eine Absage war keine Option, sondern Kreativität in der Krise gefragt. So wurde das ganze Konzept neu gedacht und die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse @HOME“ geboren.

Sie hat zwei Aspekte, die sich zu Hause verbinden lassen:

Als Kultureinrichtung bietet das Capitol Mannheim einer Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern – leider inzwischen ohne Publikum – eine zentrale Bühne. Die Auftritte der fünf Musiker und Bands werden aufgezeichnet und am 7. November von 19 bis 21 Uhr im Rhein-Neckar Fernsehen ausgestrahlt. Ein Stream steht zusätzlich auf der Internetseite der Langen Nacht bereit. Die Moderation übernimmt „Eventoptimierer“ Michael Scharhag. Sponsoren, Koordinatoren und Vertreter aus den Stadtteilen haben kleine Videobotschaften eingespielt.

Damit die Gaumenfreuden nicht auf der Strecke bleiben, bieten zahlreiche Einzelhändler mit Spezialitäten gefüllte „Genussboxen“ zum Verkauf an. Dafür wurden Sektkartons, Verpackungen für Schokolade und – in limitierter Stückzahl – Mund-Nasen-Bedeckungen im Design der Langen Nacht entworfen. Als Mehrwert enthält jede Box einen nummerierten Gutschein im Wert von 50 Euro, der bei teilnehmenden Reisebüros ab einem Buchungswert von 300 Euro eingelöst werden kann. Eine Nummer, die im Capitol gezogen und bekannt gegeben wird, gewinnt eine Städte- oder Wellnessreise innerhalb Deutschlands, gesponsert vom TV Sonnenklar Reisebüro Rihm.

Mit dem Programm „Beweg‘ Deinen Body @home“ greift die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier das Motto der Langen Nacht @HOME auf. Zum Ausgleich für den entgangenen Nachtbummel bietet das Fitnessstudio sechs Video-Clips für unterschiedliche Zielgruppen an, die zum Mitmachen animieren. Sie sind am 7. November ab 17 Uhr exklusiv auf der Internet-Seite der Langen Nacht zu finden.

Mit diesem alternativen Angebot möchten die Verantwortlichen der IG Lange Nacht, Gerhard Engländer, Hartmut Walz und Holger Schmid, gerade in schwierigen Zeiten Flagge für die Kultur und den Einzelhandel vor Ort zeigen. Ihr besonderer Dank gilt dem Hauptsponsor, der Inter Versicherungsgruppe, sowie dem Kulturamt und der Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, die auch in diesem Jahr ihre freundliche Unterstützung zugesagt haben.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie die bekannten Verkaufsstellen der Genussboxen sind auf dieser Internetseite zu finden: www.lange-nacht-mannheim.de

Folgende Musiker und Bands beteiligen sich am Programm:

djampa: Herby Neumann (Violine, Akkordeon), Heli Wachter (Gesang, Violine) und TotiLanzalago (Percussions) – Weltmusik mit brasilianischem Einschlag

Lora: Lora Kraft (Gesang), André Held (Piano) – Deutsch-Pop, eigene Songs

https://www.lora-music.com

Rose`n`Peter: Claudia Rose (Gesang) und Peter Birkenbeil (Keyboard, Gesang) – Schlager, Chanson, Rockmusik, Musical- und Filmmelodien

Schlagerschnecken vom Rhein Neckar Theater: Melany Hääig (Gesang, Comedy) und Francesca Galileo (Gesang, Comedy) – Schlager, Rock, Pop, Musical- und Filmmusik

https://www.rhein-neckar-theater.de/

Wörner Cocktail – die Akustikband: Oliver (Kontrabass), Lutz und Burny (Gitarre), Joe (Percussions), Johannes (Akkordeon) mit fünfstimmigem Satzgesang – Rock’n’Roll, Hits der 50er bis 90er Jahre

https://www.woernercocktail.de/

Gutschein als Mehrwert

Jede Genussbox enthält als Gratis-Beigabe einen nummerierten Reisegutschein im Wert von 50 Euro. Der Betrag kann einmalig in einem der teilnehmenden Reisebüros auf jede Buchung ab einem Gesamtwert von 300 Euro angerechnet werden. Pro Reise und Haushalt kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Der Wert des Gutscheins kann nicht in Bargeld ausgezahlt oder mit anderen Rabattaktionen kombiniert werden.

Der Gutschein kann bei diesen Reisebüros eingelöst werden:

Sonnenklar TV, Reisebüro Rihm e. K., Auf dem Sand 45, 68309 MA-Käfertal Telefon 0621 7287920, www.sonnenklartv-reisebuero.de/mannheim

mal Anders Reisen, Schönauer Straße 10, 68307 MA-Sandhofen

Telefon 0621 7898170, www.malandersreisen.com

Städte- oder Wellnessreise zu gewinnen

Mit den Reisegutscheinen ist zusätzlich ein Gewinnspiel verbunden. Das TV Sonnenklar Reisebüro Rihm in Käfertal stiftet eine Wochenendreise in eine deutsche Großstadt oder ein Wellness-Wochenende mit zwei Übernachtungen für zwei Personen und zwei Kinder. Die Gutschein-Nummer für diesen Gewinn wird im Capitol gezogen und bekannt gegeben.

Ausblick

Bleibt zu hoffen, dass am 6. November 2021 wieder eine Lange Nacht der Kunst und Genüsse in den Geschäften und Gaststätten der Mannheimer Stadtteile stattfinden kann – vielleicht ergänzt um die neuen Errungenschaften, die aus der Not geboren wurden.