Ludwigshafen: LUst aufs Studium? Online-Infotag am 6. November 2020

Ludwigshafen – Da der „Tag der offenen Tür“ in Präsenz am 14. November 2020 aufgrund der wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider ausfallen muss, bietet die HWG LU allen Studieninteressierten nun erstmals die Möglichkeit, sich online über die Hochschule und ihr breites Studienangebot in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Sozial- und Gesundheitswesen zu informieren – virtuell und interaktiv: beim Online-Infotag am Freitag, dem 6. November 2020 von 15.00 – 17.00 Uhr.

Neben der Vorstellung der Hochschule und der Landingpage für Studieninteressierte warten Infoveranstaltungen zu den Fachbereichen, Studiengängen und Bewerbungsmodalitäten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und natürlich kann man auch in die ein oder andere Online-Vorlesung hineinschnuppern und im Chat mit Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiterschaft Fragen rund ums Studium klären – von Zulassung und Bewerbung über Studienfinanzierung bis hin zu Auslandssemester & Co.

Um Anmeldung wird gebeten, die Einwahllinks erhalten die Studieninteressierten dann im Vorfeld der Veranstaltung bequem per Mail.

Anmeldung und nähere Information über das Event-Portal der Hochschule www.veranstaltungen.hwg-lu.de oder den Bit.ly-Link https://bit.ly/37qsflP