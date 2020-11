Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 04.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.10.2020, 10:00 Uhr – 02.11.2020, 08:00 Uhr wurde im Wendehammer in der Maler-Ernst-Straße in Bad Dürkheim abgestellter BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Beschädigt wurde der linke hintere Radkasten sowie die Heckstoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Topf auf Herd vergessen

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.11.2020 gegen 16:00 Uhr konnte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Bad Dürkheim aus einer Wohnung Brandgeruch wahrnehmen. Die alarmierten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Geruch von angebranntem Essen feststellen. Da auf lautes Rufen und Klopfen niemand reagierte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung noch die beiden Bewohner aufhielten, wurde die Haustür gewaltsam geöffnet. Die Wohnung war komplett verqualmt. Auf dem angeschalteten Herd stand ein Kochtopf mit verkokelten Essensresten. Die Bewohner konnten in der Wohnung nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr durchlüftete mit ihrem Turbolüfter die Wohnung. Glücklicherweise entstand weder ein Personen- noch ein Sachschaden. Die Feuerwehr und die Polizei warnen davor, Töpfe und Pfannen unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen zu lassen, auch wenn die Wohnung nur kurzfristig verlassen wird.

Bad Dürkheim: E-Scooter unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.11.2020 gegen 14:00 Uhr konnte in der Seebacherstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten intensiver Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Wenige Meter neben ihm konnten 3 Tütchen mit Cannabis aufgefunden werden, die er kurz vor der Polizeikontrolle weggeworfen hatte. Weiterhin konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und Fahren ohne Versicherungsschutz ermittelt.

Bad Dürkheim: Getunter BMW aus dem Verkehr gezogen

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.11.2020 gegen 05:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten an dem 3er BMW diverse Änderungen festgestellt werden, welche letztendlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die montierten Zubehörfelgen waren nicht in Kombination mit den Tieferlegungsfedern eingetragen. Zudem waren an der Heckachse Distanzscheiben verbaut. An dem Heck des Fahrzeuges war eine Spoilerlippe aus Carbon angeklebt, welche nicht für den Betrieb zugelassen war. An den abgedunkelten Rückleuchten konnte festgestellt werden, dass diese mit Folie überzogen waren. An den Außenspiegeln waren Abdeckungen in Carbonoptik befestigt, auch für diese konnten keine Unterlagen ausgehändigt werden. An der Frontstoßstange war eine nicht zugelassene Frontlippe befestigt. Im Motorraum war ein Pilzluftfilter verbaut, dieser war für eine Inbetriebnahme ebenfalls nicht unzulässig. Der Betroffene gab an, so den Klang des Fahrzeuges verbessern zu wollen. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem BMW untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ermittelt.

Grünstadt: Bekifft am Steuer

Grünstadt, Sausenheimer Straße – 03.11.2020, 18:15 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines Transporters in der Sausenheimer Straße stellten die Beamten bei einem 41-jährigen Grünstadter Anzeichen auf BTM-Einfluss fest. Der Fahrer räumte ein, am Vortag gekifft zu haben. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Urintest verlief positiv auf Amphetamin und THC, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

Deidesheim, Haßloch: Kontrollmaßnahmen

Deidesheim / Haßloch (ots) – In Deidesheim und Haßloch richtete die Polizei am Dienstag (3. November 2020, zw. 9:00-13:00 Uhr) Kontrollstellen ein. Während es überwiegend nichts zu beanstanden gab, verwarnte die Polizei 13 Autofahrer, weil sie nicht angeschnallt waren, Dokumente und Warndreiecke nicht mitführten oder die Hauptuntersuchung (TÜV) überschritten war. Die Polizei Haßloch kündigte weitere Kontrollmaßnahmen an.

Haßloch: Drogen und verbotene Waffe

Haßloch (ots) – Weil er zu schnell war kontrollierte die Polizei Haßloch am späten Dienstagabend (3. November 2020, 23:45 Uhr) den Fahrer eines Peugeot in der Langgasse. Deutlicher Marihuanageruch schlug den Beamten beim Öffnen der Fahrertür entgegen, der Fahrer zeigte Auffälligkeiten, die auf einen Konsum hindeuteten. Ein Schnelltest zeigte, dass er Cannabis geraucht haben muss. Neben geringen Mengen dieser Droge fand die Polizei auch noch ein verbotenes Springmesser. Dem 20-jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde ein Blutprobe entnommen, den Führerschein stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.

Freinsheim: Einbruch in Postfiliale

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 30.10.2020 bis 02.11.2020 kam es zu einem Einbruch in eine Postfiliale in der Weisenheimer Straße in Freinsheim. Der Verantwortliche der Filiale stellte um 06:00 Uhr beim Betreten den Einbruch fest. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Anwesens auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort öffneten sie mehrere Pakete. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei der PI Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.