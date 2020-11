Neben den flotten Titeln auf der Playstation, der Xbox oder PC oder Handy stehen bei vielen Deutschen immer noch Brettspiele ganz oben auf der Liste der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen.

Egal ob Klassiker wie „Risko“ oder „Die Siedler von Catan“ oder neue Spiele wie „Aftermath – Nach dem Untergang“ sowie „Genesia“ – Brettspiele bringen ältere und jüngere Generationen zusammen und bieten einen kurzweiligen Nachmittag mit viel Spaß und Spannung.

Eines der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten ist sicherlich Monopoly. Das Rennen über Los um die besten Straßen und Häuser ist ein echter Evergreen und für viele das Gesellschaftsspiel schlechthin und mithin eines der beliebtesten in Deutschland. Zur Überraschung vieler, kann man Monopoly jetzt auch um echtes Geld im Online Casino spielen.

Monopoly mal ganz anders interpretiert

Das man einen Brettspielklassiker wie Monopoly auch in einer 3D-Welt umsetzen kann, haben die Macher von Evolution Gaming, dem führenden Anbieter von Live Casinospielen gezeigt. Monopoly um Echtgeld spielen ist beispielsweise bei den Casinos im Vergleich auf CrushingCasinos möglich. Spieler werden hier in eine Live-Spielshow eingeladen, in der ein Moderator zunächst am Glücksrad dreht. Die Spieler haben die Möglichkeit auf die verschiedenen mit Gewinnmultiplikatoren und Bonusfeldern bestückten Felder des Glücksrads zu setzen. Bleibt der Zeiger dann auf dem richtigen Feld stehen, werden die Einsätze mit dem Gewinnmultiplikator multipliziert und als Gewinn ausgezahlt.

Bis zum zehnfachen des Einsatzes sind hier als Gewinn möglich. Mit etwas Glück bleibt der Zeiger auf einem der verschiedenen Bonusfelder stehen. Dann startet die Bonusrunde. Der Mann mit Frack und Hut im Spiel, der zuvor noch etwas desinteressiert in seiner Zeitung gelesen habt, begibt sich dann in eine atemberaubende 3D-Welt mit Wolkenkratzern, die etwas an die Skyline von Manhattan erinnert.

Mittendrin., quasi im Central Park, befindet sich das Brettspiel, ganz so wie im Original. Zum Start des Bonusspiels fliegt ein Luftschiff ein, in dem sich die zwei Würfel befinden. Sobald diese gefallen sind, schreitet der Mann mit Frack und Hut je nach Anzahl der gewürfelten Augen auf dem Monopoly-Feld vor. Ziel ist es soweit wie möglich auf dem Feld voranzuschreiten und dabei nicht auf „Gehe ins Gefängnis“ zu kommen, dann wäre das Spiel aus.

Die Anzahl der Würfe wird übrigens auf dem Bonusfeld des Glücksrades vorgegeben. Anstatt jedoch Straßen zu besetzen, Häuser zu errichten und dafür Mieten einzusammeln, können die Spieler ihre zuvor gemachten Einsätze multiplizieren. Jedes Straßenfeld im Spiel ist mit einem Gewinnmultiplikator ausgestattet. Je wertvoller die Straße, umso höher.

Jedes Mal, wenn der Mann auf einem Straßenfeld stehenbleibt wird, der Einsatz mit dem Multiplikator vervielfacht. Spieler können so bis zum 150-fachen des Einsatzes gewinnen. Monopoly im Online Casino hat es so gefolgt von anderen Spielshows wie „Deal or No Deal“ und dem Slot „Who want‘s to be a Millionaire“ von Big Time Gaming auf Anhieb zu den bei deutschen beliebtesten Casinospielen geschafft. Die Spiele können auch unterwegs auf dem Handy gespielt werden. Eine App ist hierfür nicht erforderlich. Alles kann im Browser gestartet werden.

Bonus nicht vergessen

Neu im Online Casino angemeldete Spieler haben die Möglichkeit, sich mit ihrer ersten Einzahlung einen Willkommensbonus zu holen. Die Anbieter gewähren dabei ein Bonusgeld, mit dem das Startguthaben erhöht wird und oft auch einige Freispiele. Manchmal gibt es sogar einen Bonus ohne Einzahlung gleich bei der Registrierung. Regelmäßiges Spielen wird bei in den besseren Online Casinos ebenfalls belohnt. Die gesammelten Treuepunkte können später in Cash umgewandelt werden. Außerdem gibt es hin und wieder Promotionen mit weiteren Freispielen.