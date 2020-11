Groß-Gerau

Streit in Pizzeria ruft Polizei auf den Plan

Rüsselsheim (ots) – Der Streit zwischen drei 17, 24 und 31 Jahre alten Männern hat am Montagabend 02.11.2020 die Polizei auf den Plan gerufen. In einer Pizzeria in der Wilhelm-Sturmfels-Straße war das Trio aneinandergeraten. Dort soll laut Zeugen gegen 21 Uhr, der zunächst verbale Konflikt in eine handfeste Auseinandersetzung gemündet sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der 31-jährige Tatverdächtige aus Dieburg dabei seine Kontrahenten mit einem Cuttermesser leicht verletzt.

Der Dieburger wurde noch vor Ort von den alarmierten Polizisten festgenommen und das Cuttermesser sichergestellt. Er wurde mit zur Wache genommen und wird sich nun zukünftig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Eine ärztliche Versorgung wurde von den beiden 17 und 24- Jährigen abgelehnt.

Warum die Männer in Streit gerieten ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die von der Dezentralen Ermittlunsggruppe in Rüsselsheim übernommen wurden (Rufnummer 06142/696-0).

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene nach Hause entlassen.

Einbruch in Bäckerei – Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (03.11) drangen bislang unbekannte Täter über eine aufgehebelte Tür in eine Bäckerei in der Marktstraße ein. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einer Beute von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 21-22 in Groß-Gerau hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen (06142/696-0).

Darmstadt

Grabschmuck gestohlen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (25.10.) und Mittwoch (28.10.) den Grabschmuck einer Ruhestätte auf dem Friedhofsgelände in der Palisadenstraße entwendet. Der Wert der Beute wird auf mindestens 250 Euro geschätzt.

Möglicherweise konnten die Kriminellen von Zeugen beobachtet werden? Die Polizei in Eberstadt nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Dieb greift in die Kasse

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Dieb hat am Montagabend (2.11.) sein Unwesen in einem Supermarkt in der Kasinostraße getrieben und Bargeld erbeutet. Gegen 19 Uhr hatte sich der Täter an die Kasse gestellt und vorgegeben eine Getränkedose kaufen zu wollen. Hier nutzte er einen unbeobachteten Augenblick und griff plötzlich in die geöffnete Kasse des Ladens. Dabei gelang es ihm etwa 115 Euro zu erbeuten und flüchtete.

Der Dieb wird als etwa 1,70 Meter groß und von dünner Statur beschrieben. Er hatte lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine rote Jacke sowie eine Schirmkappe.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Versuchter Enkeltrick – 82-Jähriger durchschaut den Betrug

Darmstadt (ots) – Obwohl schon viele Jahre bekannt, ist die Masche des “Enkeltricks” offenbar noch immer Bestandteil des Betrugsrepertoires von Kriminellen. In diesem Zusammenhang klingelte am Montagnachmittag (2.11.) das Telefon eines 82-jährigen Darmstädters. Am anderen Ende der Leitung eine weibliche Stimme, die vorgab, seine Enkelin zu sein.

Der Kauf einer Immobilie und die Bitte um finanzielle Unterstützung sei der Anlass für ihren Anruf. Natürlich läge eine zeitliche Dringlichkeit vor und mit rund 20.000 Euro könnte ihr als Enkelin geholfen werden. Glücklicherweise durchschaute der Senior den dreisten Betrugsversuch und es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Nichtsdestotrotz nimmt die Polizei das aktuelle Geschehen zum Anlass, um wiederholt und eindringlich vor den dreisten Tätern zu warnen: Bleiben Sie wachsam, wenn das Telefon klingelt und der/die Anrufenden Geld fordern. Legen Sie im besten Fall sofort auf. Teilen Sie sich ihren Familienmitgliedern oder anderen Vertrauenspersonen mit. Im Zweifel ist es immer ratsam, die Polizei zu kontaktieren.

Rollgerüst von Baustelle gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (30.10.) und Montag (02.11.) hatten es Diebe auf ein 5 Meter hohes und 3 Meter breites Rollgerüst abgesehen, das auf einem Baustellengelände im Olbrichweg stand. Der Wert des Gerüsts wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Möglicherweise konnten die Täter beim Abtransport ihrer Beute beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Brandschaden an Neubau

Babenhausen (ots) – Schnell gelöscht war ein Brand am Dienstagmittag (03.11.) in einem Neubau in der Bürgermeister-Willand-Straße. Bei Bauarbeiten soll sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Gasflasche entzündet und dabei den Neubau beschädigt haben.

Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand.

Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr aus Babenhausen im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Unfall aus.

