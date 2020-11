Bargeld und Schmuck gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Montag (02.11.2020) zwischen 7.30 Uhr und 12.53 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Mecklenburger Straße ein. Aus dem Innern wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Ein 58-Jähriger bog am Montag (02.11.2020) gegen 12.35 Uhr in der Ruchheimer Straße rechts in die Oderstraße ab. Hierbei übersah er einen querenden 60-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer konnte zwar noch rechtzeitig ausweichen, kollidierte aber infolgedessen mit einem Ampelmast. Mit leichten Verletzungen wurde der 60-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einbruchversuch

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten bereits am Samstag (31.10.2020) zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Lux-Straße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte an der Eingangstür. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Werkzeug aus Pkw gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Zeit vom 31.01.2020 bis 02.11.2020 die Heckscheibe eines geparkten Pkws ein und stahlen Werkzeug im Wert vom 600 Euro. Der VW Caddy parkte im Tatzeitraum auf einem Firmengelände in der Franz-Zang-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-1500.