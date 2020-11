Opfer einer räuberischen Erpressung gelingt die Flucht

Speyer (ots) – Das Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung wurde ein 29-jähriger Speyerer am Montag 02.11.2020 gegen 22:30 Uhr im Feuerbachpark. Hier wurde er von 2 Männer zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Diese hielten dabei eine Glasflasche und einen Teleskopschlagstock in den Händen. Als der 29-Jährige seine Geldbörse herausholen wollte, erhielt er einen Schlag mit der Flasche auf den Kopf und wurde von den Tätern zu Boden gedrückt.

Dem durch den Schlag lediglich Leichtverletzten gelang es, sich bei dem anschließenden Gerangel zu befreien und vor den Tätern zu flüchten. Er wurde nach der Sachverhaltsaufnahme zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die Tatverdächtigen konnten im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden.

Ein Zeugenhinweis führte jedoch zur Ermittlung der Personalien eines der beiden Tatverdächtigen.

Die Ermittlungen zur Person des zweiten Täters dauern an.

Einbruch endet an zugemauertem Fenster

Speyer (ots) – Verwundert dürften unbekannte Täter gewesen sein, die im Zeitraum 31.10.-02.11.2020 in ein Kleidergeschäft in der Maximilianstraße einbrechen wollten und hierzu ein Fenster an der Gebäudeseite Antoniengasse aufhebelten. Nach erfolgreichem Öffnen des Fensters mussten sie nämlich erkennen, dass das Fenster von Innen zugemauert war und ihnen somit der Weg in die Geschäftsräumlichkeiten verwehrt blieb.

Von einem weiteren Vorgehen sahen die vermutlich frustrierten Täter danach ab. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Antoniengasse aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Polizei kontrolliert nicht versicherten Elektroroller ohne Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Am Montag 02.11.2020 gegen 09:45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Schwerdstraße einen sog. E-Scooter, weil sich an diesem kein Versicherungskennzeichen befand. Zudem konnte im Rahmen der Kontrolle festgestellt werden, dass der nicht versicherte Elektroroller über keine Betriebserlaubnis verfügte. Den 28-jährigen Fahrer aus Speyer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.