Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Mädchen in S-Bahn belästigt – Zeugen gesucht!

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag wurde ein 10-jähriges

Mädchen in S-Bahn der Linie S5 von einem bislang unbekannten Mann unsittlich

berührt – aufmerksame Zeugen schritten ein. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg bittet die Zeugen sich zu melden!

Die Schülerin stieg um 13:26 Uhr an der Haltestelle Reilsheim in die Bahn um in

Richtung Bahnhof Meckesheim zu fahren. Während der Fahrt berührte ein bislang

unbekannter Mann, der in einer Sitzgruppe des mittleren Waggons in Fahrtrichtung

rechts saß, mehrfach das neben ihm stehende Mädchen unsittlich. Aufmerksame

Mitfahrer wurden auf die Situation aufmerksam und sprachen den Mann an und zogen

das Mädchen anschließend aus dem Bereich. Am Bahnhof Meckesheim stieg die

10-Jährige aus, der Mann blieb sitzen und fuhr in Richtung Waibstadt /

Aglasterhausen weiter.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 40 und 50

Jahren, trug einen weißen Pullover mit „NASA“ Aufdruck, war möglicherweise

alkoholisiert.

Das Fachdezernat für Sexualdelikte der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugenr bzw. Mitfahrer, die das Geschehen in der Bahn beobachtet

haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621

174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Einbrecher entwenden Großbildschirm-Fernseher – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Ein-Zimmer-Wohnung

in einem Mehrfamilienhaus in der Nördlichen Hauptstraße und entwendeten einen

Fernseher, einen Laptop sowie eine hochwertige Uhr. Der Gesamtschaden wird auf

über 1000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können, werden

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu

setzen.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Krankenfahrstuhl gestürzt – 85-Jähriger leichtverletzt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in der Wallstadter

Straße wurde am Montagnachmittag ein 85-jähriger Mann leicht verletzt.

Zur Unfallzeit, gegen 15:30, fuhr der Senior mit seinem motorisierten

Krankenfahrstuhl in Richtung Ortsausgang und bog nach links zu einer Tankstelle

ab, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte.

Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die durch einen Notarzt

erstversorgt wurden. Anschließend brachte man den 85-Jährigen vorsorglich in ein

Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Krankenfahrstuhl ist noch unklar.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Rennradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß am Montag

um 17.25 Uhr auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg entlang der B 3

zwischen Schriesheim und Hirschberg wurden die beiden Radfahrer schwer verletzt.

Beide Radfahrer trugen Helme, einer der Beiden soll zum Unfallzeitpunkt ohne

Beleuchtung gefahren sein. Ein 22-jähriger Radfahrer wurde mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus nach Weinheim gefahren, der 56-jährige beteiligte

Radfahrer wurde in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. An den beiden

Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die weiteren

Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kinderbetreuungsstätte – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit

zwischen Dienstag, 27.10.2020 und Montag, 02.11.2020 in eine

Kinderbetreuungseinrichtung in Weinheim ein. Die Einbrecher hebelten mit einem

unbekannten Werkzeug eine Fenstertür der Tagesgruppe in einem Anwesen in der

Stettiner Straße auf und gelangten so in die Räume der Einrichtung. In einem

unverschlossenen Büroraum öffneten die Täter gewaltsam einen verschlossenen

Stahlschrank und entwendeten daraus einen Safe sowie einen Aktenordner. Außerdem

ließen die Einbrecher eine Spielkonsole mit fünf Spielen, Desinfektionsmittel

sowie Mund-Nasen-Masken mitgehen.

Hinweise auf die Täter konnten nicht erlangt werden.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu den Täter

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Apotheke – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit

zwischen Samstagnachmittag, 31.10.2020 und Montagmorgen, 02.11.2020 in eine

Apotheke in Weinheim ein. Der Einbruch wurde vom Apotheker am Montagmorgen, kurz

vor acht Uhr bemerkt. Die Einbrecher hebelten die Glasschiebetür der Apotheke in

der Hauptstraße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier öffneten sie

hinter der Verkaufstheke die Schubladen und durchwühlten Sie. Aus den

Kasseneinsätzen entnahmen sie das Münzgeld ließen es mitgehen. In einem

angrenzenden Büroraum durchsuchten sie ebenfalls Schränke und Schubladen.

Anschließend verließen sie die Räumlichkeiten.

Im gleichen Zeitraum versuchten Einbrecher vergeblich, in eine weitere Apotheke

einzubrechen, hier entstand lediglich Sachschaden. Eine Bäckereifiliale in der

Hauptstraße wurde ebenfalls zum Ziel von Einbrechern. Auch hier gelang es den

Tätern nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Inwiefern ein Zusammenhang

zwischen den drei Taten besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schule mit Farbe besprüht – Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einer Sachbeschädigung kam es zwischen

Freitag, 30.10. – 18 Uhr und Montag, 02.11. – 06 Uhr am

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Maximilian-Kolbe-Weg. Bisher unbekannte Täter

besprühten eine Wand am Hintereingang der Schule mit mehreren Schriftzügen in

schwarzer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Eppelheim, unter der Telefonnummer 06221-766377, oder beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Mülltonne brennt – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Brand kam es am Montag gegen 12:45

Uhr hinter der Postfiliale in der Bahnhofstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache

geriet eine Abfalltonne in Brand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein danebenstehendes E-Bike

beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 EUR. Die Ermittlungen

zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Mann masturbiert in der Öffentlichkeit – Festnahme

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Zeugin wurde am

Montagmittag auf einen Mann aufmerksam, der nahe einem Wasserspielplatz An der

Brennerei verdächtig seine Hand in der Hose bewegte. Als die Frau nähertrat um

sich zu vergewissern bestätigte sich ihr Verdacht, dass der auf einer Parkbank

sitzende Mann sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die alarmierten Beamten des

Polizeireviers Wiesloch und des Polizeipostens Mühlhausen stellten den Mann

wenig später nahe des Hundesportvereins und nahmen diesen fest. Gegen den

35-Jährigen ermittelt nun die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wegen Erregung

öffentlichen Ärgernisses.