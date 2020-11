Wohnungseinbruchdiebstahl in Wallhausen

Bad Kreuznach (ots)

In der Zeit von 01. auf den 02.11.2020 kam es in der Straße Weinbergsblick der Ortschaft Wallhausen zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die noch unbekannten Täter haben hierbei Kleidungsgegenstände und Schmuck entwendet. Während der Abwesenheit des Hauseigentümers drangen die Täter über ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster in das Anwesen ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671 8811-100 zu melden.

Fußgängerin auf Naheradweg angefahren

Kirn (ots)

Ein 56-jähriger Fahrradfahrer war am Montag gegen 16:40 Uhr auf dem Naheradweg zwischen Kirnsulzbach und Bärenbach in Richtung Weierbach unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve beim Überholen zweier Fahrräder eine in gleicher Richtung gehende 24-jährige Frau erfasste und zum Sturz kam. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu, während die 24-Jährige mittelschwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.