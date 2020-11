Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Waldalgesheim, 02.11., Provinzialstraße, 14:45 Uhr. Ein 57-Jähriger bog von der Kirchstraße in die Provinzialstraße ab, als er plötzlich einen gesundheitsbedingten Krampfanfall erlitt. Dadurch blockierte er mit seinem Fuß das Gaspedal, kam nach links von der Fahrbahn ab und befuhr für kurze Zeit den Gehweg. Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren PKW`s und Hauswänden, geriet wieder auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte mit einem LKW zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belief sich auf insgesamt 14.400 EUR.

Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Mainz (ots) – Montag, 02.11.2020, 11:37 Uhr

Am Montagmittag befährt eine Straßenbahn die Elbestraße aus Fahrtrichtung Breite

Straße kommend, in Fahrtrichtung An der Bruchspitze. Kurz vor der

Straßenbahnhaltestelle Elbestraße überquert ein 93-Jähriger mit seinem Rollator

einen Fußgängerüberweg aus Richtung Erfurter Straße kommend in Richtung eines

Supermarktes, obwohl gerade eine Straßenbahn heranfährt. Die Straßenbahn leitet

eine Vollbremsung ein und lässt ein lautes Warnsignal ertönen. Es kommt dennoch

zum Zusammenstoß, bei dem der 93-Jährige schwer verletzt wird. Er wird in ein

Krankenhaus verbracht. In der Straßenbahn wird niemand verletzt.

Mainz: Die Polizei-NewsWer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Raub in Parkanlage

Mainz (ots) – Montag, 02.11.2020, 21:50 Uhr

Am Montagabend macht eine 25-Jährige einen Spaziergang in einer Parkanlage bei

der Dijonstraße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld. Sie setzt sich kurz auf eine

Bank und läuft dann in Richtung eines Supermarktes. Währenddessen bemerkt sie,

dass sich ihr ein Mann von hinten nähert, der kurz darauf versucht ihr die

Handtasche zu entreißen. Die Frau versucht mit beiden Händen ihre Handtasche

festzuhalten. Während von beiden Seiten an der Tasche gezogen wird, schlägt der

Täter die Frau mit der flachen Hand auf die rechte Wange und schubst sie. Die

25-Jährige fällt zu Boden und der Täter flüchtet mit ihrer Handtasche. Darin

befinden sich eine Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich sowie weitere

Gegenstände. Die 25-Jährige wird leicht verletzt. Die sofort eingeleitete

Fahndung verläuft negativ.

Personenbeschreibung:

Mann

auffällig groß und dünn

circa 18-20 Jahre

trug weißes Oberteil, Atemschutzmaske und Basecap

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.