Wendelsheim: Einbrecher stehlen Tresor mit Schmuck und Bargeld

Alzey – Einbrecher sind am Montag zwischen 07 und 10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wendelsheim eingebrochen. Sie hebelten mittels eines spitzen Gegenstandes die Tür auf und gelangten so ins Wohnungsinnere. Aus dem Schlafzimmerschrank entwendeten die Täter einen Möbeltresor. Darin befand sich Schmuck und Bargeld. Mit der Beute flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 in Verbindung zu setzen.

Worms – Streit mit Jugendlichen eskaliert

Worms – Anwohner haben sich gestern Abend durch eine Gruppe Jugendlicher

in der Martinsgasse gestört gefühlt. In der Vergangenheit sei es hier bereits

mehrfach zu Ruhestörungen gekommen. Um kurz vor 19:30 Uhr werden die sieben

Jungen im Alter von 13-15 Jahren durch Anwohner darauf angesprochen, woraufhin

es zu beleidigenden Äußerungen kommt. Eine 15-jährige Anwohnerin droht daraufhin

mit einem Baseballschläger und verfolgt damit einen 14-Jährigen aus der Gruppe.

Der Junge wird zudem durch einen Anwohner aus dessen Fenster mit einer

Getränkedose beworfen und am Hinterkopf getroffen. Er wird dadurch leicht

verletzt. Der Baseballschläger kann später durch die Einsatzkräfte

sichergestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben

kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer

06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Alzey: Versuchter Einbruch in Shishabar

Alzey – Im Zeitraum von Samstagabend 23 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr gab es einen Einbruchsversuch in eine Shishabar in Alzey. Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter durch hebeln an verschiedenen Fenstern in das Gebäude zu gelangen. Dies misslang, so dass sich der Sachschaden auf einen geringen dreistelligen Betrag beläuft. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem genannten Sachverhalt gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/911-100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise werden auch online unter www.polizei.rlp.de/onlinewache unter dem Menüpunkt „Hinweis geben“ entgegengenommen.

Alzey: Einbruch beim THW

Alzey – In der Zeit von Montag, 02.11. bis Dienstag, 03.11. sind Diebe in ein Gebäude der Technischen Hilfswerke (THW) am Rande der Stadt Alzey eingedrungen. Nachdem die Einbrecher sich auf bisher ungeklärter Weise Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, brachen sie im Inneren mehreren Türen und Spinde mit brachialer Gewalt auf. Im Anschluss flüchteten die Täter durch die Fluchttür in unbekannte Richtung. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Alzey unter der Rufnummer 06731/ 911-100 in Verbindung zu setzen.

Worms – Rollerfahrer nach Sturz bewusstlos

Worms – Gestern Abend, um 22:15 Uhr befahren Vater und Sohn mit ihren

Rollern hintereinander die Leiselheimer Straße in Pfeddersheim. Ortsausgang, in

Richtung Leiselheim, touchiert der vorausfahrende 56-Jährige mit dem Vorderrad

seines Kleinkraftrades den Randstein der Mittelinsel, gerät ins Straucheln und

stürzt zu Boden. Hierbei wird er schwer verletzt und ist teilweise ohne

Bewusstsein. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellt, haben der

Verletzte, wie auch sein 24-jähriger Sohn vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert,

weswegen beiden eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet wird.

Worms – Polizei schaltet Info-Hotline zum Thema Telefonbetrug

Worms – Betrüger suchen sich gern Personengruppen aus, die vermeintlich leichter auf ihre Tricks reinfallen – wie zum Beispiel ältere Menschen. Dabei spekulieren sie darauf, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern sind. Die Polizei Worms möchte diese Menschen erreichen und auf solche Betrüger vorbereiten. Von international agierenden Tätergruppierungen werden sogenannte „Callcenter“ für verschiedene Betrugsdelikte betrieben, um insbesondere ältere Menschen zu Geldtransfers zu bewegen. Überwiegend tritt dieses Kriminalitätsphänomen in den Modus Operandi Enkeltrick, falsche Polizeibeamte sowie Gewinnversprechen auf. Bei den 275 Taten, die 2019 in diesem Deliktsbereich bei der Polizei Worms registriert wurden, waren die Täter in 18 Fällen erfolgreich. Und die Täter machen weiter, Tendenz steigend. Die Polizei Mainz steht morgen, 04.11.2020 zwischen 8 und 17 Uhr unter 06131/65-3391 für Fragen rund um das Thema Telefonbetrug Rede und Antwort.