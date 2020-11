Kaiserslautern : Die Polizei-News

Vorsicht vor Internetbekanntschaften, die Geld brauchen!

Kaiserslautern (ots) – Weil sie vermutlich auf einen Betrüger hereingefallen

ist, hat eine Frau aus dem Stadtgebiet bei der Polizei Anzeige erstattet. Leider

hat die 46-Jährige dem Unbekannten bereits etliche Tausend Euro überwiesen.

Demnach hatte der Mann Ende September über ein soziales Netzwerk im Internet

Kontakt zu der 46-Jährigen aufgenommen. Er gab sich als „Danny“ aus und

behauptete, für die UN auf einem Schiff zu arbeiten. Innerhalb kurzer Zeit

gelang es dem Unbekannten, ein Vertrauensverhältnis zu der Frau aufzubauen, und

als er die 46-Jährige bat, ihm einen vierstelligen Betrag zu überweisen, damit

er nach Deutschland reisen könne, kam die Frau der Bitte nach.

Ausgerissene Jugendliche gestellt

Kaiserslautern (ots) – Zwei ausgerissene Jugendliche hat die Polizei am Montag

in Kaiserslautern aufgegriffen. Kollegen einer Polizeidienststelle an der Mosel

hatten sich am Morgen telefonisch gemeldet und um Unterstützung bei der Suche

nach einem 13-jährigen Mädchen gemeldet, weil es Hinweise gab, dass sie sich in

Kaiserslautern aufhalten könnte.

Eine Streife rückte aus und konnte das Mädchen wenig später tatsächlich in der

Nähe der Mall sichten – in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Jungen. Als die

beiden den Streifenwagen erblickten, ergriffen sie sofort die Flucht; sie

konnten aber nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten werden.

Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass es sich um die gesuchte 13-Jährige

handelte – und dass ihr gleichaltriger Begleiter ebenfalls als vermisst

ausgeschrieben war.

Die beiden Kinder wurden mit zur Dienststelle genommen und an das Haus des

Jugendrechts übergeben, das sich darum kümmerte, dass beide wieder nach Hause an

die Mosel kommen. |cri

fbringen konnte.

Als sich jedoch der vermeintliche „Danny“ wieder meldete und um einen

vierstelligen Betrag für ein Flugticket bat, überwies die 46-Jährige das Geld –

ebenso das gewünschte „Taschengeld“ in Höhe von mehreren hundert Euro.

Anschließend ging eine weitere vierstellige Forderung des angeblichen

Arbeitgebers ein – diesmal für „Lizenzen und Unterlagen“. Auch diesen Betrag

überwies die Frau auf das angegebene Bankkonto.

Nachdem „Danny“ auch danach immer noch nicht zu Besuch kam, konnte eine Freundin

die 46-Jährige dazu überreden, zur Polizei zu gehen. Das Fachkommissariat für

Betrugsdelikte hat die Ermittlungen übernommen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz rät dringend zur Vorsicht bei

Internet-Bekanntschaften, die nach Geld fragen! Leider ist das sogenannte

„Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von

Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer sich auf solchen virtuellen Plattformen bewegt und hier neue Bekanntschaften

schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und nicht zu schnell alle Geschichten

glauben, die einem geschrieben werden – erst recht nicht, wenn der Chat-Partner

versucht, mit herzzerreißenden Geschichten Mitleid zu erregen, die dann darin

münden, dass er „dringend Geld“ benötigt.

Vorsicht ist auch geboten, wenn man von jemandem, dem man noch nie im „echten

Leben“ begegnet ist, innerhalb kurzer Zeit mit Komplimenten, Liebesschwüren und

großspurigen Beziehungsversprechen überschüttet wird. Spätestens wenn die Frage

nach Geldüberweisungen gestellt wird, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken

läuten!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche

Informationen zu diesem Thema – auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger

erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Einbrecher kommen zum zweiten Mal

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 54-jährige Frau in der Waldstraße

in Rodenbach ist am Samstag zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zum Ziel von

Einbrechern geworden.

Als die Frau tagsüber nicht zu Hause war, verschafften sich Unbekannte Zugang zu

ihrer Wohnung. Die Täter sollen den Geldbeutel entwendet haben. Im Geldbeutel

selbst befand sich neben ihrem Führerschein, Personalausweis, Bankkarten auch

Bargeld in zweistelliger Höhe.

Der erste Einbruch fand am Freitag, 2. Oktober statt. Laut der Aussage der

54-Jährigen, ließ an dem Tag ihre Tochter die Schlüssel zur Wohnung von außen

stecken. Nachmittags fehlten Goldschmuck und Kleingeld in Höhe von 140 Euro.

Die Frau vermutet, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt, die

sich bei der ersten Tat einen Schlüssel nachgemacht haben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |elz

Maskenpflicht missachtet

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen zwei alkoholisierten Männern ist

am Sonntag eine Polizeistreife zur Tankstelle in die Hauptstraße ausgerückt.

Eine Zeugin meldete, dass die Männer Probleme machten. Einer der beiden hielt

sich nicht an die sogenannte Maskenpflicht. Die Beamten trafen den 45-Jährigen

in der Nähe der Tankstelle an. Sie stellten seine Personalien fest. Den Verstoß

gegen die Corona-Regeln räumte der 45-Jährige ein. Auf ihn kommt jetzt ein

teures Verwarnungsgeld zu. |erf

Einbrecher stehlen hochwertige Kleidung

Kaiserslautern (ots) – Ein Bekleidungsgeschäft in der Riesenstraße ist zum Ziel

von Einbrechern geworden. Am Freitagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass

unbekannte Täter über Nacht die Schlösser der Eingangstüren manipuliert haben

und in den Verkaufsraum eingedrungen sind.

Ersten Überprüfungen zufolge durchwühlten die Unbekannten sowohl den

Verkaufsraum als auch angrenzende Büro- und Lagerräume und stahlen eine größere

Anzahl hochwertiger Kleidungsstücke sowie Bargeld. Der Gesamtschaden liegt nach

derzeitigen Erkenntnissen im oberen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und

Freitagvormittag, 9.10 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben – verdächtige

Personen oder auch Fahrzeuge, mit denen die Beute abtransportiert wurde – werden

gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kriminalpolizei Kontakt

aufzunehmen. |cri

Zu schnell in die Kurve

Kaiserslautern (ots) – Das Zusammenspiel von Unachtsamkeit, Ortsunkenntnis und

zu hoher Geschwindigkeit endete für eine 21-Jährige aus dem Kreis St. Ingbert in

der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Torbefestigung.

Die 21-jährige Fahrerin eines VW Golfs befuhr gegen 0:30 Uhr die Straße vom

Opelkreisel in Richtung Einsiedlerhof. In einer Linkskurve verlor sie die

Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Fahrbahn ab, nahm drei Leitbaken

mit und endete an einer Torbefestigung. Die junge Frau wurde leichtverletzt in

ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto erlitt einen Totalschaden und musste

abgeschleppt werden.

Die Fahrerin erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unangepasster

Geschwindigkeit. |elz

Einbrüche in Wohnhaus und Schuppen

Otterbach/Otterberg (ots) – Sachschaden haben Einbrecher am Wochenende an einem

Wohnhaus in Otterbach hinterlassen. Am Sonntagnachmittag stellten Angehörige

fest, dass unbekannte Täter über Nacht sowohl ein Fenster als auch eine Tür des

Anwesens in der Morlauterer Straße beschädigt haben.

Offenbar versuchten die Unbekannten zunächst, sich durch das Fenster Zugang zum

Haus zu verschaffen, indem sie die Scheibe zerschlugen. Es gelang ihnen aber

nicht, durch das Schlupfloch einzusteigen, so dass sie anschließend die

Hauseingangstür aufbrachen.

gt zwischen

Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15.15 Uhr.

In Otterberg sind unbekannte Täter am Wochenende in den Geräteschuppen eines

Vereins „Im Mühlwoog“ eingedrungen. Am Samstagmittag fiel

Vereins-Verantwortlichen auf, dass die Tür gewaltsam geöffnet wurde und aus dem

Schuppen eine Motorsäge sowie ein Akkuschrauber gestohlen wurden.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen

sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der

Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Reh ausgewichen – Auto landet im Graben

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Schallodenbach und Mehlbach ist

am Sonntag ein Autofahrer einem Reh ausgewichen. Der Mann landete mit seinem

Wagen im Graben.

Der 19-Jährige war am späten Abend auf der Landstraße unterwegs, als plötzlich

ein Reh über die Fahrbahn sprang. Der Fahrer wich dem Tier aus. Er verlor dabei

die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen fuhr eine Böschung hinunter, wo er im

Grün liegen blieb. Zu einer Kollision mit dem Reh war es nicht gekommen.

Allerdings entstand an dem Auto Sachschaden, den die Polizei auf mindestens

Ort und wurde von der Polizei informiert. Der Schaden am Auto wird auf circa

2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fußgänger von Auto erfasst

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein wegrollendes Auto hat am

Sonntag in der Hauptstraße einen Fußgänger erfasst. Der Mann wurde leicht

verletzt.

Weil ein Autofahrerfahrer seinen Pkw beim Parken nicht gegen ein Wegrollen

sicherte, machte sich am Abend der Wagen selbstständig. Das Auto rollte quer

über die Straße und erfasste auf dem gegenüberliegenden Gehweg einen

70-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam vorsorglich

ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. |erf

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Mehlingen (ots) – Ein Leichtverletzter sowie Sachschaden von rund 190.000 Euro

ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Samstagnachmittag

auf der L 401, zwischen Mehlingen und Sembach ereignete. Eine 63-jährige Frau

aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße in Richtung

Sembach. In Höhe der Einmündung zu der Straße An der Heide wollte sie nach links

aus dem Landkreis Kaiserslautern, sodass es im Einmündungsbereich zum

Zusammenstoß kam. Der 57-Jährige, der mit einem hochwertigen italienischen

Sportwagen unterwegs war, wurde leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen, die

abgeschleppt werden mussten, entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr der

VG Enkenbach-Alsenborn sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte die

ausgelaufenen Betriebsstoffe. |pvd

Wer hat die beiden Lieferwagen gesehen?

Höhfröschen (Kreis Südwestpfalz) – Maintal (Main-Kinzig-Kreis) (ots) – Die

Polizei bittet um Hinweise: Wem sind Anfang Oktober zwei Lieferwagen mit der

mit einem Einbruch in Höhfröschen von einem Firmengelände gestohlen. Am gleichen

Morgen stellten Zeugen die beiden Lieferwagen mit Pirmasenser Kennzeichen im

hessischen Maintal, im Ortsteil Döringheim fest. Die Polizei geht davon aus,

dass die Täter zuvor im Ortsteil Bischofsheim anhielten. Vermutlich wurden die

Fahrzeuge zum Abtransport von Diebesgut verwendet. Die Diebe erbeuteten

hochwertige Fahrradteile und anderes Zubehör.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Anfang Oktober Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Eine Streife rückte aus und konnte das Mädchen wenig später tatsächlich in der## Ausgerissene Jugendliche gestellt

ung der Corona-Regeln haben Streifenteams am

Halloween-Abend in der Kaiserslauterer Innenstadt überprüft. Von 18 Uhr abends

bis 2 Uhr nachts waren die Einsatzkräfte der beiden Kaiserslauterer

Stadtinspektionen (PI 1 und PI 2) zusammen mit Mitarbeitern aus dem Haus des

Jugendrechts und mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz,

Logistik, Technik unterwegs.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich der Altstadt und der

Fußgängerzone. Kontrolliert wurde aber auch an anderen beliebten Treffpunkten,

beispielsweise am Rathausvorplatz sowie in der Schoenstraße. Im Visier standen

dabei insbesondere die Einhaltung der Maskenpflicht im vorgeschriebenen Bereich,

unzulässige Ansammlungen im öffentlichen Raum kombiniert mit der Missachtung des

Mindestabstands sowie die Einhaltung der vorgegebenen Corona-Regeln in der

Gastronomie.

Während des sechsstündigen Kontrollzeitraums mussten die Einsatzkräfte insgesamt

Darüber hinaus muss ein Gaststättenbetreiber mit einem Bußgeld rechnen, weil er

seine Kontaktlisten, die zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten benötigt

werden, lücken- und fehlerhaft geführt hatte.

Positives Fazit der Einsatzkräfte: Trotz der doch recht hohen Anzahl an

Beanstandungen kam es zu wenig Diskussionen nach der Aufforderung, die Maske

aufzusetzen. Bis auf einige wenige Ausnahmen zeigten sich die meisten

einsichtig. |cri

Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Eine 70-Jährige ist am Montag in einem Einkaufszentrum in

der Mannheimer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihre

Handtasche über eine Schulter hängen. Die Tasche stand offen, als die Langfinger

unbemerkt zugriffen. Die Diebe erbeuteten den Geldbeutel der Frau. Darin

befanden sich Ausweise, Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld. Erst an der Kasse

fiel der Diebstahl auf. Von den Tätern fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

In parkende Autos gekracht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 40-Jähriger ist am Montagnachmittag in der

Hauptstraße mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto gekracht. Bei dem Unfall

wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher zog sich leichte

Verletzungen zu.

Weil der Fahrer nicht ausreichend Seitenabstand hielt, kollidierte er mit einem

parkenden Pkw. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto

geschoben. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf fast 10.000 Euro.

Weil das Auto des Verantwortlichen nicht mehr fahrbereit war, wurde der Pkw

abgeschleppt. Der 40-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er

war mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe seines Wagens geprallt. |erf

E-Scooter aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben am Wochenende in der Kanalstraße aus einer

Garage einen E-Scooter gestohlen. Irgendwann zwischen Freitagabend und

Sonntagmittag schnappten sich Unbekannte das Gefährt. Die Garage war offen. Der

Roller mit der Aufschrift „City Blitz“ war nicht besonders gesichert. Die

Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unter Drogen und ohne Versicherungsschutz

Kaiserslautern (ots) – Mindestens zwei Anzeigen hat sich ein junger Mann aus dem

Stadtgebiet am Montagabend eingehandelt: Auf den 26-Jährigen kommen auf jeden

Fall eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Ob er auch mit

einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen

muss, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab.

Der Mann war gegen 20.15 Uhr in der Feuerbachstraße mit seinem E-Scooter

gestoppt und einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei gab er selbst an, dass der

Roller nicht versichert ist.

Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten bei dem 26-Jährigen drogentypisches

Verhalten fest. Er wurde deshalb zum Urintest gebeten – dieser reagierte positiv

auf zwei Stoffgruppen und bestätigte somit den Verdacht.

Der Mann musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Mit

dem Roller durfte er nicht weiterfahren. |cri

17-Jähriger fällt negativ auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich in mehrfacher Hinsicht negativ aufgefallen ist ein

Jugendlicher am Montagnachmittag in der Zollamtstraße. Zunächst wurde der

17-Jährige dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt „lange Finger“ machen

wollte. Der Hausdetektiv hatte den Jungen bereits im Blick, als dieser sich ein

Bluetooth-Headset aus dem Regal nahm, es auspackte und sich in den Hosenbund

steckte – die leere Verpackung legte er wieder zurück.

Als der Jugendliche dann allerdings merkte, dass er beobachtet wird, nahm er das

Headset wieder aus der Hose, legte es zurück ins Regal und wollte anschließend

den Markt verlassen. Der Sicherheitsmitarbeiter stoppte den 17-Jährigen aber,

sprach ihn auf die Tat an und bat ihn in sein Büro.

Dort angekommen, zeigte sich der Junge auch noch „bockig“: Er setzte seine

Mund-Nasen-Bedeckung ab und weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung, diese

wieder anzuziehen. Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten zog der

Jugendliche die Maske immer wieder demonstrativ herunter.

Auf den 17-Jährigen kommt eine Strafanzeige zu, zudem erhielt er einen

Platzverweis für den Bereich des Marktes und des angrenzenden Parkdecks. |cri

Unfall: Radmuttern an Pkw gelöst

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Unbekannte haben an einem Auto eines Jägers die

Radmuttern gelöst. Während der Fahrt mit dem Wagen kam es zum Unfall. Der

Weidmann fuhr am Sonntag über einen Waldweg, als plötzlich ein Vorderrad

wegbrach. Das Fahrzeug setzte im sandigen Untergrund mit den Bremsscheiben auf.

Am Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei einer Nachschau

stellte der Mann fest, dass offensichtlich die Radmuttern an beiden Vorderrädern

gelöst wurden. Die Polizei kann aktuell nicht ausschließen, dass dem Jäger

gezielt Schaden zugefügt werden sollte. Bereits im Januar wurde ein Hochsitz,

den der Mann nutzt, von Unbekannten mutwillig zerstört. Ein Täter konnte bislang

nicht ermittelt werden. Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. |erf

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfallfluchten sind der

Polizeiinspektion 2 am Montag gemeldet worden – sowohl aus dem Landkreis als

auch aus dem Stadtgebiet. Aus dem Landkreis ging am Morgen eine Anzeige aus

Queidersbach ein. Hier wurde zwischen 7.30 und 9 Uhr ein Hyundai Kombi

beschädigt, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Offenbar

streifte ein anderer Autofahrer den abgestellten Wagen im Vorbeifahren. Zurück

blieben Schäden an Kotflügel und Seite – sowie gelbe Lackspuren, die vom

Verursacherfahrzeug stammen dürften. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere

hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2Schaufenster beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem Stein haben unbekannte Täter in der

Königstraße ein Fenster beschädigt.

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über Nacht die Schaufensterscheiben

eines Geschäfts eingeworfen wurde. Der Gesamtschaden liegt geschätzt im

vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 9:30

Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. |elz11.30 Uhr streifte ein

Pkw in der Beethovenstraße einen geparkten Mercedes Benz. An diesem wurde die

hintere Tür eingedellt und der Lack beschädigt. An dem grünmetallicfarbenen

Wagen blieben rote Anhaftungen zurück. Zeugen konnten einen Hinweis auf einen

Peugeot mit KL-Kennzeichen geben. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auch in der Merkurstraße verursachte ein Lkw-Fahrer am Vormittag einen Unfall

und machte sich anschließend einfach aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete gegen

10.45 Uhr, wie der Lkw vom Opelkreisel kommend nach rechts in Richtung Globus

abbog und dabei die Ampel auf der mittleren Verkehrsinsel touchierte. Ohne sich

darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Vom Kennzeichen des Lkw

ist nur der erste Teil bekannt, demnach hatte das Fahrzeug eine Zulassung aus

„MYK“ (Landkreis Mayen-Koblenz) im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen

dauern an.

Auf die jeweiligen Unfallverursacher, die sich nicht um den angerichteten

Schaden kümmerten und sich auch nicht bei der Polizei meldeten, kommen

Strafanzeigen zu. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

|cri

Einbruch in Wohnhaus

Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern) (ots) – Am Wochenende sind Einbrecher in ein

Haus in Hochspeyer eingedrungen.

Die unbekannten Täter stapelten Gartenmöbel auf der Terrasse auf, um auf den

Balkon zu gelangen. Dort hebelten sie die Balkontür auf und stiegen so in die

Wohnräume ein. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer und stahlen hochwertige Uhren,

sowie Designergürtel und -taschen. Der Gesamtschaden liegt nach derzeitigen

Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr, und

Sonntagnachmittag, 15:30 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben –

verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge, mit denen die Beute abtransportiert

wurde – werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei

Kontakt aufzunehmen. |elz

