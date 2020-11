Über Fuß gefahren und geflüchtet

Alsfeld – Am Freitag (30.10.), gegen 10:50 Uhr, besuchte ein junger Mann aus Alsfeld als Fußgänger den Wochenmarkt im Bereich der Altstadt Alsfeld. Als er sich im Kreuzungsbereich Roßmarkt / Volkmarstraße aufhielt, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW den verkehrsberuhigten Bereich aus Richtung Marburger Straße kommend in Richtung Volkmarstraße. Dabei fuhr der PKW-Fahrer über den Fuß des 22-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Bei dem PKW soll es sich um ein auberginefarbenes Cabriolet des Herstellers Audi handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfall – Sachschaden

Fulda (ots)

Fulda – Am Montag, den 02.11.2020, kam es gegen 6:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 21.000 EUR entstand. Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Hilders befuhr die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Zeitgleich befuhr ein 51-jähriger Kia-Fahrer aus Petersberg die Kurfürstenstraße aus Richtung Bahnhof kommend und bog nach links in die Leipziger Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt.

Diesel-Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – In der Nacht auf Montag (02.11.) stahlen Unbekannte in der Straße „Am Ölberg“ Diesel aus einem Lkw. Das Fahrzeug parkte auf einem Firmengelände. Die Täter brachen dazu den Tank auf und zapften den Treibstoff ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

1.hardstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Sporthauses ein und durchsuchten die Räumlicheiten. Sie stahlen mehrere Flaschen Bier und hinterließen 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Künzell/Pilgerzell – Unbekannte stahlen zwischen Mittwoch (28.10.) und Montag (02.11.) im Andreasweg einen orangeblauen Roller der Marke Peugeot. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Aufmerksame Zeugen konnten den Roller in der Hamelner Straße auffinden. Bei dem Fahrzeug befand sich eine männliche Person, bei der es sich um den vermeintlichen Rollerdieb handeln könnte, da der Mann auf Ansprache davonrannte. Ein Zeuge beschreibt ihn als circa 16 Jahre alt, er soll einen leichten Oberlippenbart getragen haben. Er soll bekleidet gewesen sein mit einer hellen 1.Winterjacke, dunkler Hose, dunkler Strickmütze und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de