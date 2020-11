Zwei Einbrüche in Kitas – Zeugen gesucht! Wehrheim-Pfaffenweisbach, Bürgermeister-Erker-Straße, und Friedrichsdorf-Dillingen, Hoher Weg, Freitag, 30.10.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 09:30 Uhr

(pu)Zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten kam es über das vergangene Wochenende in Wehrheim-Pfaffenwiesbach und Friedrichsdorf-Dillingen. Die Einbrüche endeten jeweils ohne Diebesgut, verursachten jedoch Sachschäden. So verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Bürgermeister-Erker-Straße in Pfaffenweisbach und verursachten einen Schaden in Höhe von geschätzten 250 Euro an mehreren Schließfächern. In eine Kindertagesstätte im „Hoher Weg“ in Friedrichsdorf-Dillingen gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, 16:20 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, über den Keller. Sie verursachten dadurch einen Schaden von etwa 50 Euro. Der Zugang zu den Haupträumen blieb ihnen verwehrt.

Wenn Sie im Bereich der Kindertagesstätten Beobachtungen gemacht haben, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0.

Versuchter Diebstahl von Bagger, Bad Homburg, Fichtestraße, Freitag, 30.10.2020, 12:00 Uhr bis Montag, 02.11.2020, 06:00 Uhr,

(pu)Unbekannte gelangten in Bad Homburg auf noch ungeklärte Art in das Führerhaus eines Baggers und scheiterten bei dem Versuch, diesen zu entwenden. Der auf einer Baustelle in der Fichtestraße abgestellte Bagger wurde zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, betreten und das Zündschloss manipuliert, um das Gerät starten zu können. Dies misslang jedoch. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 800 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die zuständige Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Graffiti an Grundschule, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Goldammerweg, Samstag, 31.10.2020, 11:00 Uhr bis Sonntag, 01.11.2020, 12:00 Uhr,

(pu)Eine Grundschule im Goldammerweg in Neu-Anspach wurde von Samstagmittag bis Sonntagmittag durch Aufbringen mehrerer Graffitis geschädigt. An die Wand der Turnhalle wurden rote und schwarze Buchstaben- und Zahlenfolgen aufgebracht, wodurch ein Schaden von etwa 500 Euro entstand.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06081/9208-0 an die Polizeistation Usingen zu wenden.