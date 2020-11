Mannheim: 2.Stadionsingen im Carl-Benz-Stadion auf 2021 verschoben

Mannheim – Gerne hätte der SV Waldhof Mannheim 07 das letztjährige Stadionsingen in diesem Winter neu aufgelegt. Vor über 1500 Zuschauern konnten am 3. Advent 2019 in Kooperation mit dem Lions-Club Mannheim Quadrate und der Stadt Mannheim gemeinsam Weihnachtslieder angestimmt werden. Der Erlös der Veranstaltung ging an das Kinderhospiz Sterntaler.

„Bedauerlicherweise fällt das diesjährige Stadionsingen im Carl-Benz-Stadion den Pandemiemaßnahmen zum Opfer. Leider lässt es die derzeitige Entwicklung rund um das Coronavirus nicht zu, weshalb wir die gemeinnützige Veranstaltung leider absagen müssen. Es ist jedoch fest eingeplant, dass wir im kommenden Jahr das Stadionsingen wieder veranstalten werden“,

so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

Das Rahmenprogramm sah neben Auftritten von Söhne Mannheims Mitglied Rolf Stahlhofen und weiteren auch ein amüsantes VIP-Benefiz-Spiel, bei dem die Zuschauer optimal unterhalten in die Weihnachtstage geführt wurden.

Armin Reinhard, Präsident des Lionsclub Mannheim Quadrate, ergänzt: