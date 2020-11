Ober-Mörlen (ots) – Wieder einmal hat ein unbekannter Tierquäler zugeschlagen. Am Samstag 31.10.2020 um 12:40 Uhr fand ein aufmerksamer Spaziergänger zwei tote Igel in einer Plastiktüte. Die verendeten Igel lagen am Sportplatz in der Straße “An der Hüftersheimer Mühle”. Dies ist bereits der dritte Fall, der bekannt wurde.

Die Polizei Butzbach ermittelt und fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Tierquäler geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportplatz aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen