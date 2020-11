Frankfurt/Nordend-Ost (ots)-(wie) – In der Nacht von Montag auf Dienstag (02.11.-03.11.2020) wurde gegen 00:15 Uhr in der Comeniusstraße am Günthersburgpark ein 29-jähriger Mann von 2 türkisch/marokkanisch aussehenden Männern überfallen und ausgeraubt. Der Geschädigte lief die Comeniusstraße auf Seiten des Günthersburgparks entlang in Richtung der Weidenbornstraße, als er plötzlich von hinten von den beiden Männern angegriffen wurde.

Einer nahm ihn in den Schwitzkasten und drückte ihm einen unbekannten Gegenstand mit dem Hinweis in den Rücken, dass er nicht schreien solle. Der andere Täter durchsuchte seine Tasche und raubte anschließend das Mobiltelefon sowie das Portemonnaie samt Bargeld des 29-Jährigen.

Beide Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.

Der 29-Jährige kann die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1: Männlich, 25-30 Jahre alt, türkisch/marokkanisches Erscheinungsbild, trug eine graue Jogginghose und eine dunkle Bomberjacke

Täter 2: Männlich, 25-30 Jahre alt, türkisch/marokkanisches Erscheinungsbild, trug eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 069-75551499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

