Worms: Trunkenheitsfahrt trotz 3-jährigem Kind an Bord (siehe Foto)

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr die 39-jährige Kreuznacherin die B9 in Worms in Fahrtrichtung Mainz mit ihrem PKW. In Höhe der dortigen Jet-Tankstelle fuhr sie nahezu ungebremst auf den vor ihr auf das Tankstellengelände abbiegenden PKW auf. Während der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.

Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt und ihr wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen. Erschreckenderweise befand sich der 3-jährige Sohn der Fahrerin mit im Fahrzeug. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der 37-jährige Freund der Unfallverursacherin geriet im Nachgang mit der anderen Unfallpartei in Streit, in dessen Folge er einem Fahrzeuginsassen des anderen Unfallfahrzeuges mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte erlitt eine kleine Platzwunde. Ein Atemalkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 1,86 Promille. Nach Fertigung einer Anzeige wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Unbekannte manipulieren Klettergerüst auf Kinderspielplatz

Worms (ots) – Über soziale Medien wird dem Ortsvorsteher von Worms-Neuhausen durch eine besorgte Bürgerin am Sonntag 01.11.2020 mitgeteilt, dass auf einem Kinderspielplatz in der Pfimmanlage Ecke Thomasstraße an einem Klettergerüst manipuliert wurde. Wie sich herausstellt sind zwei Metallteile abgeschraubt und entwendet worden.

Es handelt sich hierbei um Metallhülsen zum Verbinden von Gewindestangen, die zur Stabilisierung des Klettergerüsts dienen. Manipulationen dieser Art stellen eine erhebliche Gefahr für spielende Kinder dar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

“Falsche” Postsendung mit Betäubungsmittel als Inhalt

Worms (ots) – Am Samstag, den 31.10.2020, rief ein Postangestellter gegen 12:30 Uhr die Polizei, da ein 53-jähriger Mann eine Briefsendung bei der Post abgeben wollte, welche ihm fälschlicherweise zugestellt wurde. Die Briefsendung war zu diesem Zeitpunkt leicht geöffnet, sodass man in die Briefsendung hineinschauen konnte und dem Postangestellten der Inhalt merkwürdig vorkam.

Durch die hinzugezogenen Beamten wird die Briefsendung vor Ort in Augenschein genommen. Dabei kann festgestellt werden, dass sich zwei Beutel mit weißer, halb flüssiger Substanz darin befinden. Bei dem Inhalt dürfte es sich augenscheinlich um Betäubungsmittel handeln. Gegen den Absender der Postsendung wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Postsendung wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am 01.11.2020, gegen 15:50 Uhr, kam es auf dem Tankstellengelände der Aral-Tankstelle in der Odenwaldstraße in Worms Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die Verursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, sodass ein Alkoholtest durchgeführt wurde.

Das Ergebnis lag bei 1,3 Promille, sodass gegen die Verursacherin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Nach anschließender Blutprobenentnahme konnte die Verursacherin die Dienstelle verlassen.

Stadtverwaltung und Polizei kontrollieren weiter gemeinsamen

Worms (ots) – An Wochenende hat der städtische Kontroll- und Vollzugsdienst wieder gemeinsam mit der Polizei Gaststätten- und Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen. Am Freitag, Samstag und Sonntag, ab den frühen Nachmittagsstunden waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadt und Polizei in der Innenstadt bis jeweils 24 Uhr unterwegs, um die Anordnung der Maßnahmen zu überwachen. Insgesamt 46 Kontrollen bei Gewerbebetrieben ergab eine durchaus positive Bilanz.

Die überwiegende Anzahl der Betriebe, wie Gaststätten, Frisörgeschäfte, Kneipen und Bars, erfüllten die Auflagen gemäß den geltenden Regeln. Dennoch konnten vereinzelt Verstöße, insbesondere hinsichtlich der geltenden Hygienebestimmungen festgestellt werden. Hier wurden Gästekontrolllisten und Reinigungslisten für den Toilettenbereich mangelhaft geführt, Mindestabstände nicht eingehalten und gegen die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutz verstoßen.

Eine Kneipe, die am Samstagabend 31.10.2020 aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona Bestimmungen durch Mitarbeiter der Stadt geschlossen und versiegelt wurde, hatte einen Tag später wieder eigenmächtig geöffnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Siegelbruch ist eingeleitet.

Die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutz im innerstädtischen Bereich wurde vom Großteil der Menschen beachtet, dennoch sind an diesem Wochenende mehr als hundert Verstöße festgestellt worden.

LKW beschädigt Baustelleneinrichtung und verursacht Verkehrsunfall

Worms (ots) – Am 30.10.2020 gegen 21:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass mehrere Warnbaken auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der Pfeddersheimer Talbrücke, beschädigt wurden bzw. auf der Fahrbahn liegen würden. Tatsächlich konnten etwa 20 Warnbaken auf der Fahrbahn aufgefunden werden, wodurch es für andere Verkehrsteilnehmer den Eindruck erweckte, als sei die Fahrbahn dort wieder zweispurig. Kurz vor dem AK Frankenthal konnten weitere Warnbaken und auch ein massiver Fuß einer solcher Warnbake auf der Fahrbahn festgestellt werden. Ein PKW wurde dadurch beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Verursacher war vermutlich ein überbreiter LKW oder Schwertransporter. Es werden Zeugen gesucht die den Verursacher beobachtet haben. Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim ist unter der 06701-9190 erreichbar.

Täter gibt sich als Polizist aus und führt eine Verkehrskontrolle durch

Worms (ots) – Am 31.10.2020 um 02:30 Uhr erweckte der 40-jährige Beschuldigte den Anschein, ein zivilgekleideter Polizeibeamter zu sein und führte mit dem 25-jährigen Geschädigten in der Bahnhofstraße eine 15-minütige “Verkehrskontrolle” durch. Aufgrund einer blauen Rundumleuchte im Fahrzeug des Beschuldigten und seiner getragenen Schutzweste ging der Geschädigte davon aus, dass es sich hierbei um einen echten Polizisten handelt.

Im Nachgang konnte der Täter und dessen PKW durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Worms einer echten Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung wurde eingeleitet.

Die Polizei in Worms nimmt bezüglich dieser und möglicher unbekannter weiterer Taten Zeugenhinweise sehr gerne entgegen.

Alzey-Worms

Verkehrsunfallflucht

Alsheim (ots) – Am Samstag 31.10.2020, erscheint der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht auf der Polizeiinspektion Worms und beanzeigt diese. Der Geschädigte parkte seinen PKW am 30.10.2020, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 19:45 Uhr, in der Elisabethenstraße in Alsheim. Als er zu seinem PKW zurückkehrt stellt er fest, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigte wurde und sich lediglich aufgrund der Verkabelung noch am PKW befindet. Weiterhin ist ein leichter Streifschaden an der Fahrerseite erkennbar.

Der Verursacher befährt vermutlich die Elisabethenstraße in Richtung Ludwigstraße und streift dabei den parkenden PKW des Geschädigten. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, sodass ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben und Angaben zum Verursacher tätigen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.