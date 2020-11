Spendendose aufgefunden

Bad Sobernheim (ots) – Am Freitag 30.10.2020 gegen 22:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Bürger aus Odernheim am Glan, dass im SB-Raum der Sparkasse Bad Sobernheim eine ungesicherte Spendendose, welche augenscheinlich keinen Bezug zur Bank hatte, auf dem Münzeinzahlungsautomat stand.

Der Bürger nahm die Spendendose an sich und brachte diese umgehend zur Polizeidienststelle in Kirn. In der Spendendose befand sich ein unbekannter Betrag an Münzgeld. Die Spendendose kann von Berechtigten an diesem Wochenende bei der Polizeiinspektion Kirn, ab Montag beim Fundbüro der VG Nahe-Glan in Bad Sobernheim abgeholt werden.

Parkenden PKW gestreift und geflüchtet

Odernheim am Glam (ots) – Am 01.11.2020 gegen 18:10 Uhr streifte ein PKW in der Staudernheimer Straße ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Ortsmitte ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

Wohnungseinbruch in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitagabend (30.10.2020) und Samstagmorgen (31.10.2020) kam es in einem Wohngebiet in Kirchheimbolanden zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter zerbrachen hierbei Fensterscheiben, um ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06352/911-0.

Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstagmorgen 31.10.2020, 05:54-06 Uhr brechen unbekannte Täter in ein Geschäft in Bretzenheim ein. Sie hebeln ein Fenster auf und begeben sich in das Gebäude. Zeugen beobachten das Geschehen und informieren die Polizei.

Durch die Polizeibeamten wird das Gebäude umstellt. Unter Zuhilfenahme der Diensthunde-Staffel können die 39- und 51-jährigen Täter im Gebäude lokalisiert und festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet.