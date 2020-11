Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Diebstahl von Wertsachen auf dem Golfplatz

Mommenheim (ots) – Am Samstag 31.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr zu mehreren Diebstählen auf dem Gelände des Golfplatzes in Mommenheim. Der oder die Täter entwendeten mehrere Geldbörsen und einen PKW-Schlüssel aus den von den Spielern mitgeführten Golfbags. Zur Tatbegehung wurden augenscheinlich die Momente ausgenutzt, in denen die Golfbags von deren Besitzer kurzzeitig unbeobachtet waren.

Durch einen Zeugen konnte eine männliche Person (ca. 40-50 Jahre, schwarzer mittellanger Vollbart, ca.178cm groß, grüner Parka) auf einem Radweg in Tatortnähe gesehen werden. Bei dieser Person könnte es sich um den Täter gehandelt haben.

Wer weitere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Oppenheim (Tel: 06133-9330) zu melden.

Einhaltung der Corona-Vorschriften

Bingen (ots) – 02.11., Stadtgebiet, 00:52-01:09 Uhr. Der Polizei wurde eine Ruhestörung in einer Binger Gaststätte gemeldet. Vor Ort wurden 20 Personen festgestellt, die sich ohne den vorgeschriebenen Abstand und ohne Masken dort aufhielten. Außerdem fand der Ausschank von Alkohol unerlaubterweise noch statt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen verließen alle Gäste die Gaststätte. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – 01.11., Saarlandstraße, 06:28 Uhr. Ein Anwohner meldete lautstarke Streitigkeiten zwischen einem Pärchen und einem gemeinsamen Freund auf einem Parkplatz. Gegenüber den herbeigerufenen Beamten gab die 26-jährige Frau an, dass ihr alkoholisierter gleichaltriger Freund den PKW bereits einige Meter bewegt hatte. Dies wurde durch den 29-jährigen Bekannten bestätigt.

Da bei dem Beschuldigten ein starker Alkoholatem festzustellen war, ergab sich der Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,47 Promille. Der PKW-Schlüssel wurde sichergestellt; dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.